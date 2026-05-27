No ritmo de São João: aprenda a fazer pavê de paçoca para os festejos de junho
Com amendoim, sobremesa tradicional nas mesas domésticas brasileiras ganha ares festivos
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Um clássico da doçaria doméstica brasileira, o pavê não sai de moda nos encontros dominicais em família e em datas comemorativas, como o Natal.
Com o acréscimo de um ingrediente muito marcante na culinária junina, a sobremesa gelada ganha ares festivos e pode compor a mesa da época.
O time de profissionais da empresa Selmi ensina passo a passo a receita de um pavê de paçoca, que leva, obviamente, amendoim. Confira a seguir e bom apetite!
RECEITA
Pavê de paçoca
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 xícara de chá de leite
4 gemas
½ xícara de chá de pasta de amendoim
1 caixinha de creme de leite
½ pacote de biscoito tipo Maizena (360g)
10 paçocas
Modo de preparo:
Coloque na panela o leite condensado, o leite, as gemas e a pasta de amendoim
Misture e cozinhe até engrossar
Deixe esfriar
Alterne camadas em um refratário forrado de plástico de creme e biscoitos. Leve ao freezer por duas horas
Desenforme e polvilhe as paçocas esfareladas sobre o pavê
Tempo de preparo: duas horas
Rendimento: 10 porções