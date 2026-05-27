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pavê No ritmo de São João: aprenda a fazer pavê de paçoca para os festejos de junho Com amendoim, sobremesa tradicional nas mesas domésticas brasileiras ganha ares festivos

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Um clássico da doçaria doméstica brasileira, o pavê não sai de moda nos encontros dominicais em família e em datas comemorativas, como o Natal.

Com o acréscimo de um ingrediente muito marcante na culinária junina, a sobremesa gelada ganha ares festivos e pode compor a mesa da época.

O time de profissionais da empresa Selmi ensina passo a passo a receita de um pavê de paçoca, que leva, obviamente, amendoim. Confira a seguir e bom apetite!

RECEITA

Pavê de paçoca



Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 xícara de chá de leite

4 gemas

½ xícara de chá de pasta de amendoim

1 caixinha de creme de leite

½ pacote de biscoito tipo Maizena (360g)

10 paçocas

Modo de preparo:

Coloque na panela o leite condensado, o leite, as gemas e a pasta de amendoim

Misture e cozinhe até engrossar

Deixe esfriar

Alterne camadas em um refratário forrado de plástico de creme e biscoitos. Leve ao freezer por duas horas

Desenforme e polvilhe as paçocas esfareladas sobre o pavê

Tempo de preparo: duas horas

Rendimento: 10 porções

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