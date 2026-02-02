Noite de saquê e cozinha japonesa contemporânea no Elena, no Rio de Janeiro; saiba quando
Restaurante irá receber Nishida-san e Alexandre Iida para jantar harmonizado com a sommelière Jade Mayworm
Do ponto de vista empírico, parece mesmo que o brasileiro acordou de vez para o saquê.
A bebida japonesa, que antes tinha lugar garantido apenas em restaurantes nipônicos elegantes, aos poucos vem conquistando as cartas de estabelecimentos em todo o Brasil.
E junto com esse novo consumidor surge a curiosidade sobre procedência, qualidade, teor alcoólico, ingredientes, harmonização. Para quem curte a bebida feita a partir do arroz, uma ótima dica é o evento "Sakê, Kyushu e Alta Gastronomia", no próximo dia 5 de fevereiro, no restaurante Elena, Rio de Janeiro.
O jantar "Sakê, Kyushu e Alta Gastronomia" vai reunir cozinha nipônica contemporânea com ahrmonização conduzida pela smmelière do restaurante, Jade Mayworm.
Mayworm pilota o jantar especial junto a dois especialistas japoneses no assunto, Nishida-san, diretor da Arch Consulting, e Alexandre Iida, Embaixador da Gastronomia Japonesa e Sake Samurai.
O menu e a carta de saquês vai percorrer os sabores e tradições da região de Kyushu.
Curadoria
Jade Mayworm e convidados conduzem um percurso sensorial guiado por cinco saquês raros selecionados durante expedições ao centro-sul do Japão e importados de pequenas produtoras da região.
Para cada saquê, a cozinha do Elena desenvolveu um prato pensado especialmente para dialogar com os aromas, texturas e nuances de cada rótulo.
SERVIÇO
Sakê, Kyushu e Alta Gastronomia no Elena
Quando: 5 de fevereiro (quinta-feira), às 19h
Valor: R$ 560 por pessoa (+ 13% de taxa de serviço)
Onde: Elena Restaurante - Rua Pacheco Leão, 758, Jardim Botânico, Rio de Janeiro
Instagram: @elenahorto
*Com informaçõs da assessoria de imprensa