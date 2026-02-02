Ter, 03 de Fevereiro

saquê

Noite de saquê e cozinha japonesa contemporânea no Elena, no Rio de Janeiro; saiba quando

Restaurante irá receber Nishida-san e Alexandre Iida para jantar harmonizado com a sommelière Jade Mayworm

Jade Mayworm é sommeilière do restaurante Elena Jade Mayworm é sommeilière do restaurante Elena - Foto: Divulgação e Tomás Rangel/Divulgação

Do ponto de vista empírico, parece mesmo que o brasileiro acordou de vez para o saquê.

A bebida japonesa, que antes tinha lugar garantido apenas em restaurantes nipônicos elegantes, aos poucos vem conquistando as cartas de estabelecimentos em todo o Brasil.

E junto com esse novo consumidor surge a curiosidade sobre procedência, qualidade, teor alcoólico, ingredientes, harmonização. Para quem curte a bebida feita a partir do arroz, uma ótima dica é o evento "Sakê, Kyushu e Alta Gastronomia", no próximo dia 5 de fevereiro, no restaurante Elena, Rio de Janeiro.

O jantar "Sakê, Kyushu e Alta Gastronomia" vai reunir cozinha nipônica contemporânea com ahrmonização conduzida pela smmelière do restaurante, Jade Mayworm.

Mayworm pilota o jantar especial junto a dois especialistas japoneses no assunto, Nishida-san, diretor da Arch Consulting, e Alexandre Iida, Embaixador da Gastronomia Japonesa e Sake Samurai.

O menu e a carta de saquês vai percorrer os sabores e tradições da região de Kyushu. 

Curadoria
Jade Mayworm e convidados conduzem um percurso sensorial guiado por cinco saquês raros selecionados durante expedições ao centro-sul do Japão e importados de pequenas produtoras da região.

Para cada saquê, a cozinha do Elena desenvolveu um prato pensado especialmente para dialogar com os aromas, texturas e nuances de cada rótulo.

SERVIÇO
Sakê, Kyushu e Alta Gastronomia no Elena 
Quando: 5 de fevereiro (quinta-feira), às 19h 
Valor: R$ 560 por pessoa (+ 13% de taxa de serviço)
Onde: Elena Restaurante - Rua Pacheco Leão, 758, Jardim Botânico, Rio de Janeiro 
Instagram: @elenahorto 

*Com informaçõs da assessoria de imprensa

