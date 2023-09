A- A+

Sabores Noite Oriental: uma viagem gastronômica com menu harmonizado no RioMar, nesta sexta (29)

Celebrando a culinária tradicional japonesa, o supermercado Palato promove pela primeira vez em Recife a "Noite Oriental". O jantar faz parte do calendário de eventos gastronômicos da marca com a promessa de satgisfazer os paladares mais exigentes.

Noite oriental

A ideia do evento é oferecer uma noite temática, saborosa e exótica na Cave RioMar. O menu especial conta com duas entradas (Carpaccio de salmão e Tártaro de frutos do mar), prato principal (Sushi do Chef) e sobremesa (Rolinho primavera de morango), tudo harmonizado com vinhos selecionados da Adega Palato.

O evento acontece na próxima sexta-feira (29), às 20h, no Palato RioMar. A loja fica no piso L1, em frente à Cafeteria São Braz, no Shopping RioMar Recife. Ingressos, menu completo e mais informações podem ser consultados no site.

