Nomes da gastronomia parabenizam a Folha de Pernambuco pelos seus 27 anos

É na missão diária de levar informação sobre os mercados cultural e gastronômico do estado, que a Folha de Pernambuco mantém o canal aberto com importantes fontes desses segmentos.

Pesquisadores, empresários e chefs de cozinha reforçam o compromisso do jornal com os mais diversos movimentos gastronômicos ao longo desses 27 anos de trajetória. Do roteiro de fim de semana até a análise mais sobre o setor a gastronomia sempre próxima do leitor. Confira nos depoimentos:





“O aniversário da Folha deve ser celebrado com entusiasmo e reconhecimento, porque representa um longo caminho de compromisso com a informação. Parabéns a todos os que fazem esse jornal e, sobretudo, ao leitor por ser parte importante dessa história de sucesso.”



Lecticia Cavalcanti, escritora, pesquisadora de gastronomia e imortal da Academia Pernambucana de Letras

"A Folha de Pernambuco foi fundamental para construção do polo gastronômico pernambucano. Agradeço ao time da Folha por todo apoio ao nosso setor, em especial à Vanessa Lins e Edi Souza por tantos anos dedicados ao mundo gastronômico."



André Saburó, chef do grupo Quina do Futuro

"A Folha de Pernambuco faz parte do meu dia a dia! Desde o início, costumo acompanhar diariamente as notícias para me atualizar sobre as novidades do Brasil e do mundo todo. Além de leitor assíduo, sou muito grato ao espaço que a Folha abriu para a gastronomia pernambucana, sempre divulgando os serviços dos profissionais dessa nossa área, com matérias incríveis que valorizam e fortalecem o nosso trabalho. Então, nessa data tão especial, agradeço e parabenizo toda equipe que faz o sucesso da Folha de Pernambuco!"



César Santos, chef do Oficina do Sabor

"Feliz em comemorar e parabenizar a Folha de Pernambuco pelo seu aniversário. Somos bastante agradecidos a este jornal pelo olhar atento à nossa gastronomia e pela valorização do setor e da cultura de nossa região, mostrando, com bons olhos, o que fazemos com tanto amor e dedicação. Que venham mais anos de histórias e Sabores pra contar."



Pedro Godoy, chef dos restaurantes Arvo, Voar e Omar

"O fomento que a Folha de PE dá à gastronomia pernambucana é enorme. É responsável por divulgar novos nomes do cenário local, e projetando nossa cultura e profissionais nacionalmente. Difícil separar a história de muitos de nós e de alguns estabelecimentos da própria história da Folha. E gostaria de agradecer por seguir investindo no nosso setor, mesmo quando tantos outros extinguiram esse setor dos seus meios, e por acreditar que gastronomia é cultura!"



Gi Nacarato, chef de cozinha

"Nestes 27 anos de FOLHA DE PERNAMBUCO, o tópico gastronomia sempre foi prestigiado como em nenhum outro veículo de imprensa. Desde a diretoria ,editores,jornalistas e fotógrafos ,sem nenhuma exceção, todos sempre se deram de corpo e alma ao tema. E por conta do profissionalismo e dedicação desta equipe nós temos um dos melhores veículos de gastronomia do BRASIL. Minha carreira não seria o que é ,sem a FOLHA-PE. Obrigado VANESSA LINS e toda sua equipe impecãvel e obg D. MARIA LECTICIA por esse presente para cultura gastronomica brasileira."



Duca Lapenda, chef de cozinha

"Desde que começamos nossa historia no cenário da gastronomia pernambucana pudemos contar com a Folha como uma importante aliada para divulgação do nosso trabalho. Ao longo dos anos somos testemunhas da dedicação do jornal ao jornalismo gastronomico. É com orgulho e com muito prazer que vemos esse compromisso completar 27 anos dando visibilidade ao trabalho de tantas casas e chefs de nosso estado."



Manuela Lisboa, sócia-fundadora dos restaurantes Chiwake e Chicama

