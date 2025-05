A- A+

SORVETE Nordeste é a segunda região que mais consome sorvete no Brasil; confira pesquisa Segundo Abrasorvete, o consumo no segmento está aquecido e deve aumentar este ano

A região Nordeste é a segunda no Brasil que mais consome sorvete, respondendo por 19% do mercado, segundo dados da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete), ficando atrás do Sudeste - que acumula o gigante percentual de 52%.

De acordo com pesquisa da Milkpoint, se o segmento já estava aquecido em 2024, ele deve ainda registrar um crescimento global de 4,1% até o fim de 2025, impulsionado pela inovação e pela versatilidade nos cardápios de sabores oferecidos pelas marcas.

Investimento

Edgard Segantini Júnior, CEO da Sorvetes Frosty, diz que o momento é de expandir negócios e que "o investimento em tecnologia de ponta, em qualidade e no treinamento de colaboradores tem sido fundamental para o crescimento e consolidação desse mercado", afirma.

Segantini também destaca que para atender um mercado sedento por novidades, a Frosty vem expandindo o portfólio, atualmente com 200 itens, sobretudo no nicho de produtos saudáveis, caso da linha Pura Fruta.

Sorvete no topo

Segundo a Abrasorvete, o consumo médio de sorvetes e similares no Brasil cresceu em 2024, que passou de 5L para 9,1L. Desse montante, cerca de 6 litros são de sorvete e 3,1 litros de picolés.



O público que recebe até dois salários mínimos é o que mais compra os gelados comestíveis, representando 56% desse mercado.



A faixa etária que mais consome está entre 25 e 34 anos (25,2%). Entre os consumidores, 63,07% consome de um a cinco picolés por semana e 45,47% consome entre 100ml e 500ml de sorvetes por semana.

