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Evento Nova edição do Festival de Boteco promete movimentar o Plaza Shopping em agosto Entre as operações gastrôs estão Bar do Guaiamundo, Bar do Vizinho, Bar Teco e Come Come

Nos dias 1, 2, 8 e 9 de agosto, das 15h às 22h, o Plaza Shopping realiza mais uma edição do Festival de Boteco. Dessa vez, a programação é pensada para o Dia dos Pais, com ações que envolvem música, gastronomia e diversão.

A estrutura montada no jardim externo do piso L2 oferece acesso gratuito, onde o público encontra ofertas de petiscos e bebidas. Por lá, o projeto "Encontro dos Tempos de Escola", reéne bandas locais que marcaram época na Zona Norte e que possuem forte conexão emocional com o público adulto.

Entre as operações gastrôs: Bar do Guaiamundo, Bar do Vizinho, Bar Teco e Come Come, trabalhando comidas de boteco, cervejas geladas e drinques clássicos.

No ambiente, ainda há área kids, em parceria com o Sítio Dourado, para divertir os pequenos enquanto os pais curtem o evento.

Serviço:

O que: Festival de Boteco do Plaza – Especial Dia dos Pais

Onde: Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: nos próximos dias 1, 2, 8 e 9 de agosto de 2026

Horários: das 15h às 22h

Local: jardim do piso L2

Formato: festival com apresentações de bandas locais, área gastronômica e atividades infantis

Acesso: livre/gratuito

Atrações:

Bandas de abertura:

Sábado (1/8): Arriasamba – das 16h30 às 18h30

Domingo (2/8): Puro Desejo & Pra Variar – das 16h30 às 18h30

Sábado (8/8): Quarenta Mais – das 16h30 às 18h30

Domingo (9/8): Segura a onda – das 16h30 às 18h30

Bandas principais:

Sábado (1/8): Samba de Mesa - a partir das 19h

Domingo (2/8): Sambarrasta - a partir das 19h

Sábado (8/8): De Cara Com o Samba - a partir das 19h

Domingo (9/8): Pagunça - a partir das 19h

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