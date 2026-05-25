Nova temporada de Masterchef Brasil estreia na TV e no streaming nesta sexta (29)
Band, Discovery Home & Health e na HBO Max exibem episódios inéditos todas às sextas-feira, às 20h
A estreia da nova temporada de Masterchef Brasil já tem data marcada no Discovery Home & Health e na HBO Max: 29 de maio. O canal e a plataforma de streaming exibem episódios inéditos todas sextas, às 20h30.
Na televisão aberta, no mesmo dia e horário, o programa será exibido na Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay para IOS ou Android.
Ao longo dos 19 episódios da nova temporada, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retornam ao comando da competição gastronômica para julgar o trabalho culinário de 24 participantes de diferentes regiões do país.
Para permanecer na disputa e conquistar o título da 13ª edição do reality, os competidores enfrentarão provas técnicas, desafios em equipe e avaliações rigorosas dos chefs.
Novidades
Nesta temporada, desafios clássicos do programa retornam com novidades. O famoso “Leilão” promete momentos irreverentes, enquanto as “Caixas Misteriosas” ganham uma nova dinâmica com missões ainda mais complexas.
As provas em equipe elevam a tensão entre os participantes, que também precisarão agradar públicos variados, como motoboys, influenciadores digitais e cantores convidados.
Por fim, as novas dinâmicas, como “Ranking” e “Amo ou Odeio”, prometem deixar a competição ainda mais imprevisível.
Menu
Ao longo da temporada, os aspirantes a chefs irão explorar ingredientes exóticos, revisitar receitas tradicionais, celebrar festivais nacionais e internacionais e refletir sobre temas como sustentabilidade e desperdício alimentar.
Os jurados também apresentarão criações inéditas e autorais, compartilhando técnicas e inspirações gastronômicas com o público.
Masterchef Brasil
A 13ª temporada do reality culinário conta com direção geral de Marisa Mestiço e é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band, o Discovery Home & Health e a HBO Max.
SERVIÇO:
Estreia da nova temporada do Masterchef Brasil
Quando: sexta (26), às 20h30.
Onde: Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay; além dos styreams da Discovery Home & Health e na HBO Max