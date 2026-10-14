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ALMOÇO EXECUTIVO Novidade: Seu Motta, em Boa Viagem, agora abre todos os dias no almoço Para o horário, o chef Hugo Prouvot criou um menu executivo a R$ 78 e o PF Caiçara

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Dica boa é dica compartilhada. Dito isso, que tal poder contar com a comida excelente do chef Hugo Prouvot todos os dias na hora do almoço?

O novo horário de funcionamento do restaurante Seu Motta, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, ganhou ares de anúncio em um vídeo de Hugo no Instagram da casa, e fez a clientela, já fiel, muito feliz. Agora, temos comida do mar com assinatura Prouvot todo dia.

Para quem busca as opções tradicionais do restaurante, o menu regular fica disponível, mas o chef criou um menuzinho executivo de almoço a simpáticos R$ 78, que inclui suchá (suco de limão com chá de capim-santo e gengibre), boas-vindas e um prato principal.



Também apenas no almoço, o cliente terá como opção o prato PF Caiçara, a R$ 59. O prato traz filé de peixe da região preparado na manteiga, feijão-verde, vinagrete e cubos de macaxeira.

As opções de principais são: salada de peixe selado - pescado semicru no gergelim, alface, agrião, manga e palmito fresco, feijão crocante, tomatinhos, cebola roxa, molho de coalhada e tarê de mel de mostarda e casca de laranja; peixe com vatapá de banana da terra ou o espaguete com camarões - crustáceo e massa puxados juntos com legumes no alho e cebola, pimenta de cheiro, tomilho fresco, caldo de camarão, azeite e manteiga.

SERVIÇO

Seu Motta Cozinha do Mar

Endereço: Rua Raymundo Gomes Gondim, 26, Boa Viagem

Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h45 a 15h45; sábado e domingo, das 11h45 às 17h

Taxa de rolha: R$ 30

Pet friendly

Informações: @seumottacozinhadomar

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