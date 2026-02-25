Novo bar no Cordeiro aposta na tradição da comida regional; conheça
Pernambucana Bar e Comedoria abre nesta quinta-feira (26), com releituras de clássicos do Nordeste
É com o nome Pernambucana Bar e Comedoria que o novo endereço gastrô do bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, promete entregar um seviço voltado para a cultura regional.
Tem a gastronomia, claro, com toda a variedade de receitas emblemáticas, mas, também, um olhar atento para a arte produzida na região.
Nessa ordem, o público encontra cardápio assinado pelo chef Valentin, com releituras de receitas que despertam a memória afetiva. Para beber, destaque para o chope Brahma.
Já o salão, projetado por Danni Cabrone, faz referências diretas a Pernambuco, com ambientação repleta de elementos artísticos.
Para o sócio Oscar Marins, a Pernambucana é um projeto que nasce do pertencimento e do orgulho de ser pernambucano.
“A Pernambucana nasce do nosso orgulho de ser quem somos. É um lugar pra comer bem, beber bem, conversar e, principalmente, reconhecer Pernambuco em cada detalhe. A ideia é eternizar nossa história através da comida, do ambiente e das relações que se constroem aqui dentro”, destaca.
*Com informações da assessoria de imprensa!
Serviço
Pernambucana Bar e Comedoria
Abertura: 26 de fevereiro (quinta-feira)
Horário: a partir das 17h
Endereço: Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, 2910, Cordeiro, Recife
Instagram: @pernambucanabar