Novo lámen da Nissin sabor cuscuz com calabresa é exclusivo das regiões Nordeste e Norte

A Nissin, marca de macarrão instantâneo, acaba de lançar uma edição com tempero bem ao gosto do nordestino: lámen sabor cuscuz com calabresa.



O produto já está sendo vendido nas regiões Norte e Nordeste e ganhou embalagem ilustrada pelos traços característicos de J. Borges, artista ícone da xilogravura pernambucana, que faleceu em julho do ano passado.

Embalagem especial

A arte da embalagem, intitulada de ''Miojo do Nordeste'', traz os traços do artista pernambucano precursor da xilogravura brasileira. Esse foi um dos últimos projetos assinados pelo artista, antes de falecer em julho de 2024.

''Estamos honrados em ter o trabalho de J. Borges neste projeto. Mais do que uma embalagem, é uma homenagem a um mestre que ajudou a contar a história do Brasil por meio da arte'', destaca Danielle Ximenes, gerente de marca da Nissin.

