Novo reality gastrô da Globo reúne Paola Carosella, João Diamante e Leandro Hassum

Todo mundo tem uma história afetiva ligada à cozinha. É nesse contexto que o programa “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua” estreia dia 29, nas tardes de domingo da TV Globo. O programa é comandado pelo humorista Leandro Hassum, com o apoio técnico dos chefs Paola Carosella e João Diamante.



A cada semana, três diferentes duplas de mães e filhos famosos vestem o avental e partem para a cozinha, competindo entre si em duas provas. No caso, são os filhos que colocam a mão na massa. Ao final dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada domingo, apenas uma dupla sai como grande campeã.



“Todo mundo já passou por isso, de fazer uma receita apenas com o que tinha na geladeira. E o programa resgata um pouco disso, dessa rotina das casas brasileiras”, adianta Leandro Hassum, que dará seus pitacos humorados durante a competição. No cenário, geladeiras já abastecidas e um kit básico na bancada.

Na hora de avaliar o resultado final, a chef Paola, conhecida como uma das juradas de gastrô mais sinceras da televisão, promete a leveza que o reality culinário pede. “O programa é muito leve e divertido e o fato de não avaliar pessoas que não querem ser chefs profissionais de cozinha deixa tudo isso ainda mais leve”, completa ela, que conduz essa análise com o baiano João Diamante - nome já conhecidos de atrações culinários na TV. “A avaliação aqui é o sabor, mas tudo seguindo a risca com o que é exigido nas provas, observando, por exemplo, apresentação e textura”, comenta.





Na dinâmica, as mães podem orientar, mas se resolverem partir para a ação, o cronômetro do competidor duplica de velocidade, comprometendo o tempo final.



A segunda prova é a “Memória Afetiva”. A equipe do programa foi até os lares de brasileiros em busca de receitas de família, aquelas que são passadas de geração em geração. Famílias anônimas contam suas histórias e revelam os segredos desses pratos.

