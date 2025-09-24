A- A+

Edição especial Novos coquetéis ganham espaço no projeto "Quintas do Welcome Drink" no Bica Bar Sensorial Speakeasy no Sítio Histórico de Olinda anuncia dois novos drinques para o projeto desta quinta (25)

O speakeasy Bica Bar Sensorial, no Sitio Histórico de Olinda, fará uma edição especial do Quintas do Welcome Drink, neste dia 25 de setembro.



As pedidas incluem os coqueteis autorais Ubuntu e Savana, criados pelo bartender Rafa Ferraz. A noite contará com a presença das marcas Amarula e Monin, que assinam parte dos drinks.

O Ubuntu é feito com cachaça envelhecida, mais toques cítricos e notas de baunilha. Já o Savana combina vodka, notas de framboesa e toque defumado.

A ação oferece um drink cortesia por cliente até às 21h, integrando uma programação semanal que já contou com parcerias de marcas internacionais como Jägermeister, Cointreau, Amarula e MONIN, sempre com receitas exclusivas.



Com informações da assessoria de imprensa.

Serviço:

Local: Bica - Bar Sensorial – Rua do Amparo, 213, Olinda (PE)

Quando: Todas as quintas-feiras, a partir das 19h

Condição: 1 drink cortesia por cliente, até às 21h

Reservas: Instagram @bica_bar e WhatsApp (81) 98927-7042

