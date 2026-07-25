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Roteiro Novos restaurantes de culinária japonesa ampliam as ofertas gastronômicas do Recife Confira os endereços abertos recentemente no Recife que trabalham com a diversidade da gastronomia asiática

Com a maior comunidade japonesa fora do Japão, o Brasil incorporou a gastronomia oriental ao cardápio. E, embora o Nordeste concentre o menor número desses imigrantes e descendentes, a culinária asiática encontrou por aqui um público fiel e uma cena gastronômica cada vez mais aberta para novas produções.

Que o diga o Recife e sua atual fase de endereços que percorrem a cozinha milenar. Confira as mais recentes opções.





Hiro

Aberto há pouco mais de um mês, o Hiro Sushi trabalha um cardápio bem servido de iguarias. O peixe bluefin e a carne de wagyu chamam atenção no menu com boas ofertas de pratos quentes e frios.

A apresentação bem cuidada e livre de pirotecnias foca mesmo no sabor dos insumos. As duplas de niguiris (atum, vieira canadense, barriga de salmão e outros) começam bem os trabalhos. Sem falar na dupla de baos recheados com costelinha suína agridoce (R$ 33).

Para quem está em grupo de amigos, vale pedir o imponente combo Tokyo, com 48 peças, por R$ 259. Enquanto de sobremesa, a torta basca com compota de frutas vermelhas e sorvete de baunilha fazem o melhor encerramento do jantar (R$ 38).

A casa, com capacidade para 128 pessoas, teve a consultoria do sushiman Marcus Kanashiro e é um projeto assinado por quatro sócios atentos à demanda no entorno de Setúbal, na Zona Sul do Recife.

Bao com costelinha suína | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Niguiri de salmão trufado | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Niguiri de bluefin | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ussuzukuri de salmão | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mango Shake Trufado | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Basca com frutas vermelhas | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Serviço:

Endereço: Rua Mário Souto Maior, 71, Setúbal, Recife-PE

Instagram: @hirocozinhajaponesa

Koji Ásia

O selo mais novo do clássico restaurante Kojima, em Boa Viagem, coloca o estilo jovem e noturno para dentro do salão. O house music compõe a sonoridade do lugar que ostenta um balcão extenso para beliscar à base de drinques clássicos e autorais.

Da cozinha quente, destaque para o katsusando (R$ 45), além do bao de peixe (R$ 34) e das vieiras servidas com cogumelos (R$ 58). A lista ainda inclui itens da brasa - como o polvo braseado (R$ 59) - e os clássicos do Kojima.

Serviço:

Endereço: Rua Capitão Rebelinho, 162, Pina

Instagram: @kojiasia



Saikou Sushi

É num balcão de apenas 12 lugares onde os clientes com reserva confirmada se voltam para o serviço coletivo de menu degustação ‘edomae’ - voltado para o frescor dos pescados.

Ao longo de duas horas, o comensal se deixa levar pela sequência conduzida pelo chef, preparada com ingredientes sazonais. O menu se inicia às 20h (sábado: 19h e 21h30 ; domingo: 19h). Valor: R$ 450/pessoa (Não incluso serviço e bebida).

Serviço:

Endereço: Av. Cons. Aguiar, 2333, loja 0018, Boa Viagem, Recife-PE - Edifício Empresarial João Roma

Instagram: @saikou_omakase

Ohra Sushi

O restaurante ao lado do Novotel Recife Marina tem menos de um ano e acaba de fazer uma ampliação. Com mais espaço dedicado a eventos corporativos, o grupo mostra a vocação para atender bem esse público.



Inspirado na cozinha japonesa contemporânea, o menu oferece ingredientes premium assinados pelo chef-consultor Vinícius Kikuti em parceria com o chef-residente Tony Silva. Entre as opções: anchova na parrilla (R$ 49,90) e menu degustação para 1 pessoa com 7 sushis especiais (R$ 186).



Serviço:

Endereço: Cais de Santa Rita, 46, Recife

Instagram: @ohrasushi



Tooka Sushi

Com dez anos de história em Alagoas, a marca abriu sua unidade recifense, na Zona Sul do Recife, no primeiro semestre deste ano. Com base na culinária japonesa, o cardápio trabalha a cozinha fusion, reunindo ingredientes e técnicas de diferentes culturas asiáticas.



Na lista, clássicos como o yakissoba misto (R$ 76), temaki de salmão brûllée (R$ 70), além do combinado com 25 peças variadas (R$ 250). As opções ainda passam por entradas quentes e frias, pratos kids e combinado low carb.



Serviço:

Endereço: rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem (no 4º andar do Instituto Marcos Hacker de Melo)

Instagram: @tookadosushi

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