Nutricionista dá dicas de como cuidar da saúde durante os dias de Carnaval

Se você é folião de carteirinha e não perde os cortejos dos blocos favoritos de Olinda, nem abre mão dos shows no Recife, essa matéria é para você.

Quer garantir a energia lá em cima e preservar a saúde nesses dias em que, naturalmente, o organismo vai ser super exigido pela maratona nas ladeiras de Olinda e o 'gogó' junto aos artistas favoritos no Bairro do Recife?





Então, não descuide da alimentação, nem da hidratação, sobretudo por estarmos vivendo o Carnaval mais quente da história sob uma onda de calor extremo. Vamos de dicas práticas para manter uma rotina mínima antes e durante os dias de folia. O que comer, o que evitar de consumir na rua?

Quem responde é Mariana Domicio, nutricionista especialista em longevidade saudável e emagrecimento, idealizadora da clínica Del Saúde Conectada.

Os cuidados com o corpo devem começar antes da folia, com reforço na hidratação.

"Na verdade, o ideal seria focar na preparação do corpo em hidratação e alimentos que ajudam na limpeza do organismo", esclarece a nutricionista. "A ingestão de água deve ser de três litros, no mínimo, já três dias pré-Carnaval", orienta Domicio. "Você pode ainda adicionar água de coco e isotônico, como Gatorade ou Jungle", completa a especialista.

Segundo a profissional, os sucos de fruta também são bem-vindos, de preferência com couve folha, melancia, beterraba, limão, laranja, e com gengibre.



Exageros

Encher a cara nunca é uma escolha saudável em qualquer situação, mas no Carnaval... Bem, se for esse o caso, siga a regra básica: intercale água com a bebida alcoólica que estiver consumindo. A quantidade ideal de alcoólicos seria cinco doses.



O que não comer?

Alimentação é sempre um assunto delicado quando se trata de Carnaval. De acordo com Mariana Domicio, devemos evitar a todo custo salsichas industrializadas, porque além da carga de químicos adicionados, ainda podem conter restos de unha, cabelo e até vermes.

Frituras devem ser evitadas (Foto: Paullo Almeida/Arquivo Folha de Pernambuco)

"Evite comidas com muito queijo, maionese, frituras em óleo, alimentos com cremes e frutos do mar. Com esse calor, a proliferação de microrganismos é maior e a gente pode pagar com a saúde", enfatiza Domicio.



O que comer?

Antes de sair para a festa, e quando voltar, faça uma refeição com carboidrato, mas evite gorduras.

"As gorduras pioram o efeito do álcool no fígado, porque será mais sujeira para o corpo limpar", explica. Aposte no suco verde, consuma ovos, sementes, legumes, raízes e banana comprida.

Prefira pipoca, batata frita, espetinho sem queijo, amendoim, castanhas, milho, barra de proteínas, bananinha sem açúcar, paçoca, tâmaras. "Até hambúrguer pós-farra está liberado, mas evita x-tudo - com muita maionese", aconselha a nutricionista.

Raízes como a macaxeira são sempre bem-vindas (Foto:Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco)

Dicas de refeição no Carnaval

Em jejum:

suco de água de coco, melancia, pepino e gengibre - cura ressaca e dá energia para o pré-folia

ou

chá verde, abacaxi, gengibre e água de coco - ajuda na digestão, hidratação e dar energia

+

Sanduíche ou cuscuz ou raiz com ovo

Lanche:

levar na bolsa castanhas, barrinha de proteína, bananinha, paçoca, amendoim

Almoço:

Macarrão com carne moída; escondidinho de macaxeira ou batata inglesa ou doce; Sanduiche com frango ou atum e ricota

*Evite feijão - a digestão com álcool e calor não estará na melhor forma

Pós-farra:

Hambúrguer simples com carne e queijo

ou

Cuscuz com proteína da preferência

ou

Repetir o almoço + isotônico ou água de coco ou suco de beterraba com laranja ou melancia - gengibre é sempre bem-vindo para ajudar na recuperação e ressaca

