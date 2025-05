Nutritiva: aprenda receita de almôndega utilizando lentilhas em vez de carne bovina

A- A+

Leia também

• TFC oferece menu saudável, suplementos e produtos gourmet no RioMar Recife

• Festival de Moquecas movimenta restaurante em Olinda; veja menu

Tradicionalmente preparada com carne bovina, a almôndega é receita que atravessa gerações, acompanhando massas e saladas.

Mas o preparo em formato de bolas graúdas pode sofrer variações interessantes, como a que leva lentilha, proposta pelos chefs Frantchesco Lima, Roseli Soares de Oliveira e Simone Juana Inácio, vencedores do Concurso Estrela Gourmet da Sodexo.

Além de maciez, a substituição do ingredientes principal torna a receita mais nutritiva. Mãos à obra.

RECEITA

Almôndega de lentilha

Ingredientes:

300g de lentilha

1 ovo

70g de farinha de rosca

30g de cheiro-verde

1 unidade de cenoura pequena ralada

1/2 unidade de cebola

10g de alho

60ml de azeite de oliva

5g de pimenta-do-reino

Alho-poró a gosto

700g de batata



Modo de preparo dos ingredientes:

Cozinhe a lentilha até que fique macia, escorra bem e reserve

Cozinhe as batatas e amasse-as para obter um purê homogêneo

Rale a cenoura e pique finamente a cebola, o alho, o alho-poró e o cheiro-verde

Modo de preparo da massa:

Em uma tigela grande, misture a lentilha cozida, o purê de batata, a cenoura, a cebola, o alho e o cheiro-verde

Adicione o ovo e misture bem

Acrescente a farinha de rosca aos poucos, até a massa ficar firme e modelável

Tempere com sal e pimenta a gosto

Modelagem e cocção

Com as mãos levemente untadas, modele as almôndegas em porções de cerca de 40g

Disponha em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga

Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.

Se preferir, doure em uma frigideira com um fio de azeite

Rendimento: 50 almôndegas



Veja também