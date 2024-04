A- A+

TURISMO Conheça detalhes do restaurante Y, em Foz do Iguaçu, com o chef Luiz Filipe Souza Empreedimento ficará dentro do Hotel das Cataratas e fará 'viagem' pelas cozinhas do Brasil

O Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, anunciou na última sexta (12) a parceria com o chef Luiz Filipe Souza, à frente do premiado Evvai e da recente Trattoria, que vai assinar a gastronomia do próximo restaurante do empreendimento de luxo - o restaurante Y, pronuncia-se "i" - radical da palavra Iguaçu ou Yguaxu, que significa água grande.

De acordo com o chef, o futuro Y dará ênfase à cozinha criativa brasileira, reunindo ingredientes e técnicas de todo o País. A casa tera 48 lugares e será aberto para hóspedes e passantes, com reservas no site do hotel ou do próprio restaurante.

O principal restaurante de Luiz, o Evvai, na capital paulistana, sustenta uma estrela no guia Michelin e ocupa o 22º lugar na lista dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina, e o Y será o primeiro empreendimento que ele assina fora de São Paulo. Os atributos do futuro restaurante não param na gastronomia. O Y terá acesso pela varanda do hotel, com vista para nada menos que as cataratas.

Time

Para compor a experiência do novo restaurante no Hotel das Cataratas, o chef Luiz Filipe arregimentou sua equipe para implementar carta e cardápio.

Matheus Gusman, bartender do Evvai e Trattoria, é quem assina os drinques, propondo leituras de clássicos da coquetelaria nacional, como o Rabo de Galo, que será batizado como Rabo de Galo Especyal, e Marya RYja (uma alusão ao doce maria mole).

O chef ainda conta com o suporte e execução dos cozinheiros André Tognini e João Rodrigues - este ficará como chef executivo do restaurante em tempo integral -, da chef confeiteira Bianca Mirabili, além da gerente de sala Jaqueline Pessoa.

Viagem pelo Brasil

Luiz Filipe promete uma viagem por sabores de todo o Brasil em seu primeiro menu no Y. “Aos poucos, vamos explorar ingredientes e sabores que fazem da região um terroir único, bem como levar para lá peculiaridades culinárias de diferentes partes do Brasil com um olhar especial, de forma lúdica e criativa, apoiado no trabalho de pesquisa e excelência que já fazemos”, confirma o cozinheiro.

No primeiro momento do restaurante, pratos ícones, os verdadeiros medalhões das culinárias regionais, darão o tom do menu.

Y terá ingredientes brasileiros sob assinatura do chef do Evvai. Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

A exemplo da moqueca capixaba, em versão minimalista, preparada com camarão carabineiro na brasa, o snack de chipa feito com queijo meia cura (a chipa paraguaia tem preparo e ingredientes muito semelhantes ao pão de queijo mineiro), com pimenta muripi fermentada e papada de porco carunxo defumada.

Já o clássico ovo mollet vai ser revisitado com espuma de tucupi e mandioca, uma franca homenagem à cultura alimentar dos povos originários.

Preços

As criações de Luiz Filipe poderão exploradas em formato de menu degustação, composto por nove etapas (R$ 495), ou em cardápio com preço fixo (R$ 320), opção que possibilitará o cliente a escolher os snacks, entradas, pratos principais e sobremesas que preferir, a partir de uma pré-seleção. Os snacks também serão servidos no bar.

Para acompanhar o menu haverá três opções de harmonização - uma com vinhos brasileiros (R$ 495) ou somente com vinhos estrangeiros (R$ 695), ou ainda uma versão híbrida com rótulos nacionais e de outros países (R$ 595).

“O Y chega para completar a gastronomia do Hotel das Cataratas, que conta também com o Ipê, restaurante com vista para a piscina do hotel. É uma honra essa parceria com um chef tão renomado”, ccelebra Renata Portes, gerente geral do Hotel das Cataratas.

Curiosidades

As Cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo, em 2012

O Parque Nacional do Iguaçu (onde está instalado o Hotel das Cataratas) foi declarado Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, em 1986; tem 185.262 hectares

SERVIÇO

Hotel das Cataratas aqui

Instagram do chef Luiz Filipe aqui

