A- A+

RECEITA O Dia Nacional do Pudim está chegando: aprenda a receita perfeita com especialista Em todo dia 22 de maio, a sobremesa mais adorada do Brasil é comemorada em grande estilo

Leia também

• Dia do bolo de rolo: conheça a origem dessa tradicional receita e aprenda a preparar

• Pavê de amendoim é dica deliciosa para o fim de semana; aprenda a receita

Sobremesa das mais populares do Brasil, o pudim, à base de leite, é uma receita obrigatória na maioria dos restaurantes do País - e em muitos lares em dia de domingo.



Alguns chefs de cozinha até apontam o pudim como a sobremesa mais 'carismática' entre os clientes: homens e mulehres se derretem por umas boas garfadas.

E, apesar do peparo simples, o pudim tem os seus rituais. Quem dá as dicas de como acertar na receita é o chef Gabriel Pita, dono da rede Doceria Zucker, rendendo um pudim cremoso e suculento. Anote!

“Eu acho que o pudim deve ser cremoso e consistente, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade em acertar a receita”, relata Gabriel. Desde o tempo de forno até os ingredientes corretos e a maneira ideal de desenformar, fazer essa sobremesa pode ser um verdadeiro desafio.

O caramelo perfeito

“As pessoas erram quando deixam o caramelo muito dourado. Quando o pudim vai ao forno, a calda continua cozinhando e você pode amargar a sua sobremesa”, compartilha Gabriel Pita.

Para um caramelo liso e saboroso, misture 1 parte de açúcar para ½ parte de água e dissolva todo o açúcar antes de levar ao fogo.



Comece usando o fogo médio, mas quando começar a borbulhar, baixe o fogo e mexa sem parar. Você sabe que sua calda está perfeita quando ela está líquida e levemente dourada.

Como preparar a forma?

Gabriel conta que mesmo sem untar, o seu pudim não irá grudar. O caramelo é o desmoldante do pudim e para facilitar que ele saia perfeitamente, é importante espalhar a mistura por toda a forma antes de adicionar a massa.

Como deixar o pudim mais cremoso?

Uma preferência do chef é um pudim sem furinhos para uma sobremesa mais delicada. “Eu acho que sem os furinhos, que na verdade são bolhas de ar, o pudim fica mais cremoso e a textura fica mais aveludada. Mas, isso não altera em nada na base do pudim e fica à escolha de quem vai preparar”, diz o chef.

Após bater a massa, o chef passa todo o líquido por uma peneira antes de transferir para a forma, para tirar todo o ar da mistura. Se você gosta do pudim com furinhos, bata a massa no liquidificador e transfira o conteúdo direto para a forma.

Como assar o pudim perfeitamente?

Use o papel alumínio para, além de evitar que água fervente respingue dentro da sobremesa, impede que uma camada de nata se forme por cima do pudim. Use o banho maria sempre, nunca deixe seu pudim em contato direto com o calor.

Uma outra dica do chef é cozinhar seu pudim em fogo muito baixo, aproximadamente 160ºC, para que ele fique mais cremoso e macio.

Veja também

CIRCUITO DO CAFÉ Circuito do Café RioMar: combos com clássicos para acompanhar a bebida integram menu do evento