Sabores O mês da Oktoberfest: confira o roteiro do tradicional festival germânico em casas do Recife e RMR Inspiração em todo o mundo, evento será celebrado em diversas casas em outubro

Criado em terras alemãs para resgatar as tradições bávaras, a Oktoberfest atravessou fronteiras e hoje é celebrada nos quatro cantos do planeta. A festa, que gira em torno da farta culinária germânica e da cerveja, bebida que melhor representa a cultura daquele país, será celebrada no Recife e Região Metropolitana em diversas casas, neste mês de outubro. Por isso, a editoria Sabores preparou um roteiro especial para os amantes do evento.



A origem da Oktoberfest

A festa foi criada em 1810, motivada pelo casamento do Príncipe Luís com a Princesa Teresa de Saxe – Hildburghausen, em Munique. Realizado em praça pública, o evento reuniu toda a cidade e contou com corrida de cavalos, pratos típicos e muita cerveja como atrativos.



A primeira edição brasileira foi realizada em 1984, em Blumenau (SC), por iniciativa de empresários, em conjunto com a prefeitura e comunidade alemã local, como forma de reparar a economia, afetada por uma enchente naquele ano. Hoje, o evento recebe uma média de 500 mil pessoas.

Confira o roteiro de Oktoberfests no Recife e RMR:



OktoberPlaza com os chefs Andreas Schmaller (Alemanha) e Boni Panela (Brasil)

Datas: 21 e 22/10 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Jardim do piso L2 do Plaza Shopping, em Casa Forte

Acesso gratuito

Instagram: @plazacasaforte

Oktoberfest Babylon

Data: sábado (21)

Horário: 15h às 23h

Local: Biruta Bar - R. Bem Te Vi, 13 - Brasília Teimosa

Ingresso: R$ 150,00 (open bar) na plataforma Recife Ingressos

Instagram: @babylon.station

62ª edição da Oktoberfest do Clube Alemão

Atrações: Comida típica, jogos germânicos, concurso de chopp em metro, música com Alex Jr., Allycats e Clara Sobral, danças e comidas típicas alemãs e Espaço Kids

Data: sábado (28)

Horário: a partir das 11h

Local: Clube Alemão (Estrada do Encanamento, 216, Parnamirim)

Ingressos para sócios (R$ 150) e convidados (R$ 300) na secretaria ou loja do clube

Instagram: @clubealemao

Oktoberfest Capunga

Atrações: Open bar de chope e música com Dunas do Barato, Lombreros Camaradas, DJ Clarkk e DJs Rádio Libertadora

Data: sábado (28/10) e domingo (29/10)

Horário: a partir das 16h

Local: AMP 213 - Rua do Amparo, 213 - Amparo, Olinda

Instagram: @capungabeer

Hallowbier Fest Debron - Cervejas ou travessuras?

Data: sábado (28/10), das 20h à 3h

Local: Cervejaria DeBron Bier (Estrada da Batalha, 1832, Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes)

Ingressos pela Sympla (valor ainda não informado)

Instagram: @debronbier

