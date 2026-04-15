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disney+ O premiado Stanley Tucci vai à Itália em busca das tradições culinárias Série "Tucci na Itália", com estreia prevista para 12 de maio no Disney+, faz um mergulho profundo nas origens do ator

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O carismático ator Stanley Tucci, indicado ao Oscar, vencedor do Emmy e do Globo de Ouro, volta em nova temporada da série "Tucci na Itália", na qual ele faz uma imersão profunda nas suas raízes culinárias no país europeu.

A segunda temporada de "Tucci na Itália" está prevista para estrear no próximo dia 12 de maio na plataforma Disney+.

Nesta nova viagem através das mesas, ingredientes e temperos italianos, Tucci visita cinco regiões – Nápoles e Campânia, Sicília, As Marcas, Sardenha e Vêneto, onde explora a relação entre a paisagem histórica do país e suas tradições culinárias, onde o ritual de compartilhar uma refeição segue como a expressão máxima de seu povo.

Ao redor da mesa

“Na Itália, a comida nunca é apenas comida. É memória, identidade e, às vezes, uma discussão acalorada”, comenta Tucci. “Nesta temporada, exploramos como o passado continua moldando o presente, uma região e uma comida extraordinária por vez. Estou muito feliz em compartilhar essas histórias envolventes e essas pessoas maravilhosas com vocês”, continua o ator.

Segunda temporada

Pouco conhecida, a região As Marcas promete fisgar o espectador pela curiosidade. Localizada no centro da Itália, na costa do Adriático, seus sabores ricos permaneceram em grande parte fora do radar do turismo internacional.

Na Campânia, em sua famosa capital Nápoles, Stanley Tucci celebra uma variedade de uva há muito esquecida, enquanto no Vêneto ele mergulha sobre o acalourado debate sobre as origens do tiramisù - sobremesa italiana mais popular ao redor do mundo.

Já na Sardenha, o ator aborda a relação entre a culinária local e longevidade, enquanto na Sicília, ele explica a multiculturalidade da região.



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