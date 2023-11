A- A+

FRUTA O que são os pontinhos brancos no morango? (Spoiler: não são sementes) Os pontinhos brancos, na verdade, são os verdadeiros frutos do morangueiros

Os pontinhos brancos vistos no morango dão todo um charme para o alimento. E muita gente acredita que eles são as sementes, mas não são. E as surpresas sobre o morango não param por aí. Segundo a botânica, o morango nem é considerado um fruto! Entenda melhor a seguir.

O que o morango tem cravejado em sua superfície é chamado de aquênios. Eles são os verdadeiros frutos do morangueiro. O termo “aquênio” refere-se ao fruto seco simples produzido por muitas espécies de plantas com flores, incluindo quinoa e cannabis.

Assim como todos os frutos, o aquênio tem uma semente em seu interior, mas o morangueiro não necessariamente a usa para gerar novos pés de morango. Nesse caso, a planta produz umas hastes finas chamadas "estolhos". Elas é que vão criar raízes e dar início a um novo morangueiro.

O morango é da família Rosaceae, assim como as rosas, muito comuns nos jardins. Eles são considerados frutos agregados, assim como a framboesa e amora. Muitas pessoas consideram o morango como uma "baga". O termo “baga” é vago no sentido de que qualquer fruta carnuda e comestível contendo sementes pode ser chamada de baga, mas, na verdade, existe uma classificação científica. Para ser classificado como baga, o fruto deve conter mais de uma semente e ser composto por uma casca externa (exocarpo), um meio carnudo (mesocarpo) e um invólucro interno que contém as sementes (endocarpo).

Os morangos, ao contrário do verdadeiro grupo das frutas silvestres, são, na verdade, o tecido receptáculo inchado que mantém a fruta que contém as sementes em sua superfície. Ao contrário de outras frutas, quando a flor do morango é polinizada a fruta não incha; em vez disso, o tecido do receptáculo incha, enquanto o fruto verdadeiro se separa em pequenos aquênios secos. E como os aquênios contêm apenas uma semente, eles também não podem ser classificados como bagas.

