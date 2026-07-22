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LIVRO Obra da Nix Diversidade mergulha nas origens da gastronomia paulistana; saiba mais Assinado pelo pesquisador e gastrônomo Fabrício Addeo Ramos, livro será lançado no evento Revelando SP

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Será no próximo dia 25, durante o evento Revelando SP, no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, em São José dos Campos (SP), o lançamento do livro "Identidade e Cultura Culinária Paulista – Vale do Paraíba e Litoral Norte", escrito pelo pesquisador e gastrônomo Fabrício Addeo Ramos, publicado pela Nix Diversidade, propondo um mergulho nas origens da gastronomia paulistana.

Heranças

De acordo com o autor, a publicação conta como a confluência das culturas indígena, portuguesa, africana e de outros fluxos migratórios, moldou a identidade culinária do estado de São Paulo e aponta caminhos para o fortalecimento de uma gastronomia contemporânea baseada no território, na memória e na cultura.

“Essa obra é uma reflexão sobre a gastronomia paulista para além dos pratos típicos, mostrando como alimentação, patrimônio imaterial e identidade cultural se entrelaçam na construção da história do estado”, afirma Ramos.

O livro

Com 363 páginas, "Identidade e Cultura Culinária Paulista – Vale do Paraíba e Litoral Norte" reúne pesquisas iniciadas em 2022 no Vale do Paraíba e no Litoral Norte pelo Cocunix, coletivo da Nix Diversidade liderado pela chef Luiza Marina.

O trabalho reúne levantamento histórico, vivências comunitárias, oficinas e uma curadoria de 40 receitas tradicionais ou populares, relacionando cada preparo aos ingredientes, às técnicas e às histórias que ajudaram a formar a identidade gastronômica da região.



Revelando SP

O lançamento integra a programação do Revelando SP, festival que há quase três décadas celebra a cultura paulista por meio da gastronomia, do artesanato, da música e de outras manifestações tradicionais, reunindo expressões culturais de diferentes regiões do estado.



SERVIÇO

Lançamento do livro "Identidade e Cultura Culinária Paulista – Vale do Paraíba e Litoral Norte"

De Fabrício Addeo Ramos

Quando: 25 de julho, às 14h

Onde: Parque da Cidade Roberto Burle Marx, São José dos Campos (SP)

Entrada gratuita

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