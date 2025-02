Odara Boulangerie funcionará como padaria e confeitaria de inspiração francesa em Petrolina

A- A+

Um novo empreendimento gastrô promete abrir as portas na próxima terça-feira (11), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. É a Odara Boulangerie, que funcionará como padaria e confeitaria de inspiração francesa.









O projeto é do chef e empreendedor Glauber Britto. Ele destaca que a intenção da casa é unir França e Nordeste. Assim, a nova boulangerie irá contar com produtos de fornecedores locais, então preparados com técnicas clássicas.



“Todo o espaço foi pensado no conforto do cliente, para que as pessoas que estejam lá não queiram sair. Nosso diferencial é sermos uma boulangerie, ou seja, seguimos à risca o conceito francês de ser um lugar pequeno e tudo o que produzimos aqui, desde pães e folhados, são feitos com fermentação natural”, destacou o chef.



Ainda segundo Glauber Britto, a parte de confeitaria será uma mistura, “porque vai ter coisas da pegada brasileira, como o bolo de queijo com goiabada, e outras de lugares que eu já passei, como o carrot cake, bolo de cenoura inglês, e os entremet, que são sobremesas francesas”.



O projeto da nova marca ainda conta com uma plataforma de vendas em formato de clube de assinatura para que os clientes possam receber as produções em casa.



O chef é formado em gastronomia pela Le Cordon Bleu e comanda a empresa Chez Toi, voltada para personal chef, servindo almoços e jantares privativos ou corporativos.

