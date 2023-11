A- A+

GASTRONOMIA Oficina do Sabor celebra 31 anos com menu especial; saiba detalhes Sob o comando do chef César Santos, restaurante, em Olinda, recebe nomes da gastronomia nacional para preparo de menu celebrativo

Com o drink "Três Corações" e caldinho de jerimum e gengibre com queijo manteiga, entre outras receitas, o chef César Santos vai dar as boas-vindas a quem for celebrar os 31 anos do restaurante Oficina do Sabor - espaço comandado por ele desde sua abertura, no início da década de 1990.



Para a data, no próximo dia 23 de novembro, a casa vai oferecer cardápio especial que terá à frente os chefs convidados Alexandre Sharin (restaurante Sharin, Porto Alegre), Sandro Mota (restaurante Dom Mani, Pará) e a pernambucana Anna Corinna, para um jantar produzido a oito mãos, composto, além dos pratos das 'boas-vindas', entrada, principal e sobremesa.

Chef César Santos | Crédito: Dondinho





Com o tema "Cordel do Sabor, Oficina do Amor", o valor do jantar será de R$ 248 (por pessoa) e dará direito a um prato comemorativo da Boa Lembrança.



O Menu

Começando pelas Boas Vindas do chef César Santos, com drink, caldinho de jerimum e gengibre com queijo manteiga, bolinha de jerimum com carne de charque, tartar de jerimum e mini tortinha de jerimum recheada de lagosta, o menu da noite passará também pela entrada, comandada pelo chef Alexandre Sharin.

Chef Alexandre Sharin | Crédito: Divulgação

Ficará a cargo dele a samosa de camarões acompanhado de um chutney de tamarindo com café. Já o chef Sandro Mota traz o arroz de pato amazônico, preparado com tucupi, pato, jambu, arroz e flor de jambu servidos na cuia.

Chef Sandro Mota | Crédito: Divulgação

O paraense chega, ainda, com os pratos principais: moqueca de maxixe com lombro grelhado de pirarucu e Sharin apresenta uma tortellini de costela defumada.



Chef Anna Corina | Crédito: Reprodução/Instagram

César e a chef e confeiteira Anna Corina assinam a sobremesa, a tiramisù de coco toalha felpuda, com crocante de chocolate.



Serviço

Jantar Especial do Restaurante Oficina do Sabor - 31 Anos

Quando: Quinta-feira, 23 de novembro, 19h

Onde: Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Carmo, Olinda

Reservas: (81) 3429-3331 // (81) 9 9207-3524

Veja também

Receita Aprenda a fazer sunomono de salmão, uma das mais clássicas entradas da gastronomia japonesa