Oficina do Sabor celebra Lia de Itamaracá em prato que reúne o Nordeste e preferências da cirandeira

O novo Prato da da Boa Lembrança do Oficina do Sabor, restaurante do Chef César Santos, faz uma justa homenagem a Lia de Itamaracá, rainha da Ciranda e Patrimônio Vivo de Pernambuco. Batizado de ‘Ciranda do Mar de Lia’, a receita reúne ingredientes conhecidos dos paladares nordestinos e preferências da cirandeira.

“Ela é uma artista muito importante, que representa a Cultura do nosso estado pelo mundo todo. Acredito que toda homenagem deve ser feita em vida, para que possamos celebrar juntos! Ano que vem, Lia completará 80 anos, será um momento de muitas homenagens - merecidíssimas - e a gente se adiantou e já deu início a essas comemorações”, comentou César Santos.

Ciranda do Mar de Lia (R$ 148) é uma caldeirada de camarão, peixe, lula, marisco e castanha, representando as riquezas do mar, de onde Lia vem e encanta com o seu canto de sereia ao longo de todos esses anos, tudo isso acompanhado de uma saborosa farofa de amendoim e arroz de caju. Como manda a tradição da Boa Lembrança, o cliente que pedir o prato levará para casa uma cerâmica pintada à mão, com arte assinada pelo artista plástico pernambucano Nilson Floro, que retratou a imagem de Lia, rodeada por ondas e frutos do mar.

O prato já está disponível no cardápio do Oficina do Sabor, mas será lançado oficialmente no dia 02 de março, próxima quinta-feira, para convidados, em um almoço especial no restaurante, com a presença da homenageada.

OFICINA DO SABOR – Localizado em um charmoso casarão na Cidade Alta, em Olinda, o salão principal do Oficina do Sabor é o espaço mais disputado entre os clientes. O motivo da concorrência pelo local é a deslumbrante vista que se tem para a capital pernambucana e as igrejas seculares que circundam o Sítio Histórico da cidade que hospeda o restaurante. Roteiro certo para os que vão conhecer a cidade-alta, a casa, que tem capacidade para 120 pessoas, é uma viagem inesquecível pelas cores, sabores e aromas das combinações precisas e deliciosas do chef César Santos.

BOA LEMBRANÇA – A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança foi fundada em março de 1994, em Petrópolis (RJ), com a proposta de representar um grupo de restaurantes que prima pela excelência e qualidade nos serviços, promovendo e divulgando a diversidade do setor através das peculiaridades regionais. O Prato da Boa Lembrança é o troféu de colecionador, feito em louça de alta qualidade, resistente, produzido especialmente para ser pendurado e exposto como uma peça de arte. Cada prato possui um desenho original e exclusivo, sempre muito alegre, de cores vibrantes e tom bem humorado. Com mais de um milhão e duzentos mil Pratos da Boa Lembrança já produzidos, a Associação possui membros em todas as regiões brasileiras, contando com uma rede de chefs e empresários de grande representatividade.

Serviço:

Ciranda do Mar de Lia (R$ 148)

Restaurante Oficina do Sabor

Rua do Amparo, 335, Cidade Alta, Olinda-PE

Fone: (81) 3429.3331 | (81) 99207-3524

www.oficinadosabor.com