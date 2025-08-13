Qua, 13 de Agosto

Gastronomia

Oficina do Sabor, em Olinda, apresenta cardápio para o Festival Valores do São Francisco

Restaurante sugere produção que vai ficar disponível entre os dias 20 e 24 de agosto

Maramanga é o protagonista do cardápioMaramanga é o protagonista do cardápio - Foto: Paula Maestrali/Divulgação

O restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, integra o Festival Valores do São Francisco, que será realizado de 20 a 24 de agosto em Pernambuco. O menu assinado pelo chef César Santos promete sequência com entrada, principal e sobremesa. 
 

Para começar, pastel da terra, recheado com carne de sol e purê de banana comprida. O prato principal é o maramanga, com camarão e pescada amarela ao molho de manga e maracujá, acompanhados de arroz de castanha de caju. ]

De seobremesa, baba de moça traz doce de coco verde, sorvete de tapioca, chantilly, bolinho de goma e farofa de cocada com gengibre. 

Evento 
Parte da programação oficial do festival, a Oficina do Sabor se une a outros 20 restaurantes do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, que servirão pratos exclusivos harmonizados com vinhos do Sertão do São Francisco.

A iniciativa é realizada pelo Instituto do Vinho de Pernambuco e produzida por Dani Gouveia Produções.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Serviço:
Festival Valores do São Francisco
Oficina do Sabor
R. do Amparo, 335 - Amparo, Olinda - PE
20 a 24 de agosto — No dia 24 não haverá participação da Oficina do Sabor. Menu do festival disponível de quarta a sábado, no almoço e no jantar.
Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @oficinadosaborpe

