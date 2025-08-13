A- A+

Gastronomia Oficina do Sabor, em Olinda, apresenta cardápio para o Festival Valores do São Francisco Restaurante sugere produção que vai ficar disponível entre os dias 20 e 24 de agosto

O restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, integra o Festival Valores do São Francisco, que será realizado de 20 a 24 de agosto em Pernambuco. O menu assinado pelo chef César Santos promete sequência com entrada, principal e sobremesa.



Para começar, pastel da terra, recheado com carne de sol e purê de banana comprida. O prato principal é o maramanga, com camarão e pescada amarela ao molho de manga e maracujá, acompanhados de arroz de castanha de caju. ]

De seobremesa, baba de moça traz doce de coco verde, sorvete de tapioca, chantilly, bolinho de goma e farofa de cocada com gengibre.

Evento

Parte da programação oficial do festival, a Oficina do Sabor se une a outros 20 restaurantes do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, que servirão pratos exclusivos harmonizados com vinhos do Sertão do São Francisco.



A iniciativa é realizada pelo Instituto do Vinho de Pernambuco e produzida por Dani Gouveia Produções.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Serviço:

Festival Valores do São Francisco

Oficina do Sabor

R. do Amparo, 335 - Amparo, Olinda - PE

20 a 24 de agosto — No dia 24 não haverá participação da Oficina do Sabor. Menu do festival disponível de quarta a sábado, no almoço e no jantar.

Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @oficinadosaborpe

