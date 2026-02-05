A- A+

DAY USE CARNAVAL Oficina do Sabor fará day use assinado por César Santos no Carnaval de Olinda O chef oferecerá o serviço premium em dois dias de folia: 15 e 17 de fevereiro

Durante o Carnaval, o chef César Santos transforma o seu restaurante Oficina do Sabor, no Sítio Histórico de Olinda, em um pequeno oásis para o folião que vai curtir as orquestras de frevo, mas não abre mão de dar uma parada para recompor a energia.

O restaurante oferece um day use de luxo batizado de Casa Pernambuco, com direito à gastronomia do prestigiado cozinheiro e open bar.

No domingo (15), a Casa de Pernambuco oferece open bar com espumante, cerveja, caipirinha, uísque, gin, Aperol, mentirosca (drinque não alcoólico com frutas da estação), além de água, sucos e refrigerantes.

O serviço também inclui open food com café da manhã, almoço e sobremesas assinados pelo chef, com atendimento reforçado.

O público ainda contará com serviços de massagem, maquiagem, penteado e ambiente climatizado para descanso.

Jà na Terça-feira Gorda (17), acontece a tradicional Feijoada do Chef, com open bar de cerveja, caipirinha, drinques com e sem álcool, água, sucos e refrigerantes, além de open food com almoço, sobremesas e serviço volante de petiscos variados.

Ao fim do dia, o boneco gigante do chef desfila ao som de uma orquestra de frevo, seguido por um cortejo vibrante pelas ruas e ladeiras de Olinda.

Funcionamento do restaurante especial no Carnaval: além dos eventos, o restaurante estará aberto ao público no sábado (14) e segunda-feira (16), das 11h às 17h, com o cardápio da casa. Na quarta-feira (18) a casa estará fechada, retornando ao funcionamento habitual na quinta-feira, dia 19.

SERVIÇO

Onde: Restaurante Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo, Olinda

Quando: 15 de fevereiro | Casa de Pernambuco com open bar premium e open food (R$ 608/por pessoa); (R$ 1.090/combo duplinha) e passaporte infantil de 7 a 14 anos (R$ 304)

17 de fevereiro - Feijoada do Chef com open bar e open food (R$ 398/por pessoa) e passaporte infantil de 7 a 14 anos (R$ 199)

As reservas são feitas através do Sympla

Telefones para contato: (81) 3429-3331 e (81) 99207-3524

Instagram: @oficinadosborpe e @chefcesarsantos

*Com informações da assessoria de imprensa

