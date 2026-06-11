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dia dos namorados Dia dos Namorados: Ohra Marina Sushi terá menu degustação com foie gras, atum, pistache e yuzu Restaurante fica no imóvel térreo ao lado do Novotel Marina Recife

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O Dia dos Namorados do restaurante Ohra Marina Sushi, no térreo ao lado do Novotel Recife Marina, região central do Recife, contará com menu degustação oriental elaborado pelo chef consultor Vinícius Kikuti, em parceria com o sushiman residente Tony Silva.

O jantar será composto por 10 etapas, sendo uma correspondente à sobremesa, para ser compartilhado por duas pessoas (valor sob consulta).

Kikuti e Silva exploraram ingredientes asiáticos e clássicos europeus, como o foie gras. A seguir, a sequência do cardápio dos namorados do Ohra, que ainda incluirá um drinque de boas-vindas e som do DJ Sardinha embalando o momento.

Confira o menu:

Entradas

Lichia com foie gras, ají amarillo com missô e crispy de cebola

Udon com ponzu trufado, tartar de atum e tempurá

Principais

Dupla de salmão com queijo brie, caju, mel trufado e flocos de arroz

Tartar de atum com creme azedo e crispy de harumaki

Dupla de niguiri de salmão com filo crispy e mel de yuzu

Dupla de atum zuke com salsa crioula e crispy de quinoa

Dupla de niguiri de vieira brûlée

Minicarpaccio de polvo com água de tomate e azeite de coentro

Dupla de camarão com aïoli de gengibre em conserva

Handroll de salmão com pistache e mel

SERVIÇO

Ohra Marina Sushi

Onde: Cais de Santa Rita, 46, térreo, ao lado do Novotel Recife Marina

Informações e reservas: (81) 3139-7745 e 98114-9782

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