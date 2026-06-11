Dia dos Namorados: Ohra Marina Sushi terá menu degustação com foie gras, atum, pistache e yuzu
Restaurante fica no imóvel térreo ao lado do Novotel Marina Recife
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O Dia dos Namorados do restaurante Ohra Marina Sushi, no térreo ao lado do Novotel Recife Marina, região central do Recife, contará com menu degustação oriental elaborado pelo chef consultor Vinícius Kikuti, em parceria com o sushiman residente Tony Silva.
O jantar será composto por 10 etapas, sendo uma correspondente à sobremesa, para ser compartilhado por duas pessoas (valor sob consulta).
Kikuti e Silva exploraram ingredientes asiáticos e clássicos europeus, como o foie gras. A seguir, a sequência do cardápio dos namorados do Ohra, que ainda incluirá um drinque de boas-vindas e som do DJ Sardinha embalando o momento.
Confira o menu:
Entradas
Lichia com foie gras, ají amarillo com missô e crispy de cebola
Udon com ponzu trufado, tartar de atum e tempurá
Principais
Dupla de salmão com queijo brie, caju, mel trufado e flocos de arroz
Tartar de atum com creme azedo e crispy de harumaki
Dupla de niguiri de salmão com filo crispy e mel de yuzu
Dupla de atum zuke com salsa crioula e crispy de quinoa
Dupla de niguiri de vieira brûlée
Minicarpaccio de polvo com água de tomate e azeite de coentro
Dupla de camarão com aïoli de gengibre em conserva
Handroll de salmão com pistache e mel
SERVIÇO
Ohra Marina Sushi
Onde: Cais de Santa Rita, 46, térreo, ao lado do Novotel Recife Marina
Informações e reservas: (81) 3139-7745 e 98114-9782