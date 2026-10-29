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FESTA OktoberGravatá celebra tradições germânicas nesta sábado (31), no Polo Moveleiro, em Gravatá Com música, dança e gastronomia, evento gratuito ocorre das 16h às 21h

A OktoberGravatá chega na quarta edição comemorativa às festas da cerveja alemãs neste sábado (31), no Polo Moveleiro, em Gravatá, das 16h às 21h. O evento gratuito contempla música, dança e gastronomia, além de reunir dezenas de expositores, espaço criança, área gastronômica e três palcos com shows.

A OktoberGravatá celebra tradições germânicas, mas também contempla cervejas artesanais pernambucanas e alemãs. O evento é promovido pela Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer (Secturcel), com o apoio do Consulado da Alemanha no Recife.

Na programação, um cortejo com dançarinos traz a Rainha da Cerveja levando o público para uma imersão de ritmos e cores das famosas festas germânicas.

“A OktoberGravatá cresce a cada ano, e o público se envolve ainda mais com a festa, o que aumenta a nossa responsabilidade de organizá-la. E conseguimos atender este aumento da demanda sem perder a atmosfera familiar, tranquila, que marca o Tardes no Polo. Dessa vez, temos a alegria de contar com a Paulaner, que é patrocinadora da festa de Munique, e também estará aqui, em Gravatá. Isso só confirma que a gente também sabe fazer Oktoberfest. O fato de ser um feriadão, aumenta ainda mais nossa expectativa de um grande evento”, comenta o secretário de Turismo, Marllon Lima.

Doze cervejarias integram a OktoberGravatá, dentre elas, a produtora local, Alpina, que assina a bebida comemorativa do evento. Os criadores, Herbert Correia e Leonardo Leitão, descrevem como uma lager de perfil maltado, dourado intenso, com sabor equilibrado e fácil de beber, apesar do teor alcoólico relativamente elevado.

Dentre os rótulos das pernambucanas estão Capunga, Babylon, Duvália, Alamoa, Ekaut, Villa do Malte, Ararobá e da Cervejaria São Lourenço da Mata, além das tradicionais nacionais Brahma e Heineken. A germânica Paulaner Munchen é a responsável por garantir o legítimo sabor da festa da cerveja original, realizada anualmente em Munique, na região da Bavária.

SERVIÇO

4ª OktoberGravatá

Quando: 31 de outubro

Onde: Polo Moveleiro - R. Duarte Coelho, N.Sra. das Graças, Gravatá

Acesso gratuito

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