Sabores OktoberPlaza: evento inspirado no famoso festival germânico ocupa o PLaza Shopping Com entrada gratuita, a ocasião será realizada nos dias 21 e 22 deste mês, a partir das 15h, no Jardim do piso L2. Em destaque, comidas típicas, cerveja gelada, arena de jogos e muita música. Um momento para brindar com amigos e toda a família

Inspirado nas tradicionais comemorações da cultura alemã, o Plaza Shopping Casa Forte promove, nos dias 21 e 22 de outubro, a partir das 15h e com acesso gratuito, o OktoberPlaza. O evento produzido em parceria com a Der Röster contará com vários atrativos para quem deseja curtir entre amigos e em família, desde opções gastronômicas com pratos da culinária alemã e brasileira às apresentações musicais.

Assinando o cardápio do festival estão os chefs Andreas Schmaller, da Alemanha, que apresentará a cultura do seu país a partir de pratos como joelho de porco com chucrute e salsichas especiais, e Boni Panela, do Brasil, que mostrará o melhor da nossa culinária com sanduíches bovino e de coração de frango, além de costela no fogo de chão e cupim desfiado. O OktoberPlaza contará, ainda, com bares com venda de chopes e cervejas geladas, além de drinks e bebidas não alcoólicas.

A música ao vivo será um dos destaques do evento, com apresentações de bandas e artistas diversos. No sábado (21), o agito será garantido por Thiago Araújo, às 15h; Malakoff, às 17h15; e Rodrigo Morcego Trio, às 19h30. Já no domingo (22), a diversão fica por conta de No Money For Cash, às 15h; Madeira Delay, às 17h15; e Sunset Som de Praia, às 19h30.



Para mais informações e atualizações sobre o evento, vale acompanhar as redes sociais do Plaza Shopping e o site do centro de compras.

Arena de Jogos

A proposta da festa é trazer descontração para todas as idades. Por isso, para quem levar a criançada, o OktoberPlaza contará com espaço para recreação com bambolê, bola, dado gigante, jogo da memória, jogo da velha, pára-quedas, corda e mais. Além disso, para os mais velhos, jogos tradicionais germânicos como Beer Pong, Bier Marionette e Leitergolf são algumas das propostas interativas.

Acessibilidade

Para que todos possam aproveitar ao máximo o evento, o Plaza Shopping continua investindo na acessibilidade. Haverá entrega gratuita de abafadores de ruídos descartáveis para pessoas com sensibilidade auditiva, assim como intérpretes de Libras para tradução do repertório nacional dos shows na linguagem de sinais.

Serviço:

OktoberPlaza

Datas: 21 e 22/10 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Jardim do piso L2 do Plaza Shopping, em Casa Forte (Recife/PE)

Acesso gratuito

Programação:

21/10 – Sábado:

1) 15h - Thiago Araújo

2) 17h15 - Malakoff

3) 19h30 - Rodrigo Morcego Trio

22/10 – Domingo:

1) 15h - No Money For Cash

2) 17h15 - Madeira Delay

3) 19h30 - Sunset Som de Praia

