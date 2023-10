OktoberPlaza leva cultura germânica ao Plaza Shopping, neste final de semana; confira as atrações

A- A+



Inspirado no famoso festival germânico, o OktoberPlaza traz os sabores e tradições típicos da Alemanha para o Recife, neste sábado (21) e domingo (22), a partir das 15h, no jardim do piso L2 do Plaza Shopping, na Zona Norte, com entrada franca. Em destaque, comidas típicas, cerveja gelada, arena de jogos música.

O evento produzido em parceria com a Der Röster apresenta diversas opções gastronômicas com pratos da culinária alemã e brasileira para serem apreciados em meio a apresentações musicais. Assinando o cardápio do festival estão os chefs Andreas Schmaller, da Alemanha, e Boni Panela, do Brasil. O OktoberPlaza contará, ainda, com bares com venda de chopes e cervejas geladas, além de drinks e bebidas não alcoólicas.



Os chefs por eles mesmos

“A gastronomia alemã é rica em aspectos culturais e nutricionais. Resido em Recife desde 2007 e comecei a produzir vários pratos típicos das diversas regiões da Alemanha, tais como Baden-Württemberg, Thüringen, Bayern e Hessen. O cardápio a ser apresentado no Oktoberfest no shopping Plaza terá Eisbein (joelho de porco), Würste (linguiças e salchichas), Sauerkraut (chucrute) e Brote (pães alemães)”, detalha o chef Andreas.

“A minha gastronomia tem uma pegada medieval, onde mistura a entrega do prato com sofisticação dos dias de hoje ao preparo medieval contemporâneo, uma identidade única em sintonia entre o homem, o fogo e a proteína. A gastronomia salvou a minha vida em vários momentos da minha vida, então a minha doação por completo ao trabalho com o fogo de chão é muito mais que um simples preparo, vai além de técnicas e vivência na área, chega a fazer parte da minha especialidade. Sou um cozinheiro de alma, vejo uma descoberta gastronômica a cada vez que estou cozinhando”, define o chef Boni Panela, que no festival fará sanduíches bovinos e de coração de frango, além de costela no fogo de chão e cupim desfiado.

Música para degustar e jogos

A música ao vivo será um dos destaques do evento, com apresentações de bandas e artistas diversos. No sábado (21), o agito será garantido por Thiago Araújo, às 15h; Malakoff, às 17h15; e Rodrigo Morcego Trio, às 19h30. Já no domingo (22), a diversão fica por conta de No Money For Cash, às 15h; Madeira Delay, às 17h15; e Sunset Som de Praia, às 19h30.

O OktoberPlaza contará, ainda, com espaço para recreação com bambolê, bola, dado gigante, jogo da memória, jogo da velha, pára-quedas, corda e mais. Além disso, para os mais velhos, jogos tradicionais germânicos como Beer Pong, Bier Marionette e Leitergolf são algumas das propostas interativas. E para garantir a acessibilidade, haverá entrega gratuita de abafadores de ruídos descartáveis para pessoas com sensibilidade auditiva, assim como intérpretes de Libras para tradução do repertório nacional dos shows na linguagem de sinais.

Serviço:

OktoberPlaza

Datas: 21 e 22/10 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Jardim do piso L2 do Plaza Shopping, em Casa Forte (Recife/PE)

Acesso gratuito

Programação musical:

21/10 – Sábado:

1) 15h - Thiago Araújo

2) 17h15 - Malakoff

3) 19h30 - Rodrigo Morcego Trio

22/10 – Domingo:

1) 15h - No Money For Cash

2) 17h15 - Madeira Delay

3) 19h30 - Sunset Som de Praia

