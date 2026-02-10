Feira gastronômica Olinda Dá Gosto recebe foliões durante o Carnaval
Montado no Sítio de Seu Reis, espaço conta com 14 operações gastronômicas
Durante os dias de Carnaval, a feira gastronômica Olinda Dá Gosto vai receber quem precisar de uma pausa para “fazer uma boquinha” entre um bloco e outro. O polo estará montado no Sítio de Seu Reis, ao lado da Praça do Carmo, de 13 a 17 de fevereiro, das 11h às 22h.
Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Olinda e a Coca-Cola, o projeto conta com o apoio técnico e a curadoria do Instituto Cesar Santos. A proposta do espaço “é provar que a comida de rua no Carnaval pode ter excelência técnica e sabor regional por um preço justo”, afirma o chef Cesar Santos, presidente da instituição que leva o seu nome.
No local, o público vai encontrar 14 operações gastronômicas. O cardápio vai desde lanches rápidos e petiscos até pratos quentes elaborados, além de drinks e opções vegetarianas e veganas.
Operações confirmadas:
Oficina do Sabor
Caipifrutas Oficina do Sabor
Quina da Linguiça
Comadre Coxinha - Amanda Escobar
Luna Confeitaria Artesanal
Jhane Kelly - MangueBurger
Anna Corinna Doces
Saborear Comedoria
Nat Kelsch - Cozinha Saudável
Villa Barros
Comedoria do Chef Hugo Rodrigues
Chef Barbara Vieira
Dubruno Palha Italiana
Nathalia Wanderley
Embrasa
Serviço:
Olinda Dá Gosto no Carnaval
Quando: de 13 a 17 de fevereiro, das 11h às 22h
Onde: Sítio de Seu Reis - Rua do Farol, próximo à Praça do Carmo, Olinda
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa.