A- A+

carnaval 2026 Feira gastronômica Olinda Dá Gosto recebe foliões durante o Carnaval Montado no Sítio de Seu Reis, espaço conta com 14 operações gastronômicas

Durante os dias de Carnaval, a feira gastronômica Olinda Dá Gosto vai receber quem precisar de uma pausa para “fazer uma boquinha” entre um bloco e outro. O polo estará montado no Sítio de Seu Reis, ao lado da Praça do Carmo, de 13 a 17 de fevereiro, das 11h às 22h.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Olinda e a Coca-Cola, o projeto conta com o apoio técnico e a curadoria do Instituto Cesar Santos. A proposta do espaço “é provar que a comida de rua no Carnaval pode ter excelência técnica e sabor regional por um preço justo”, afirma o chef Cesar Santos, presidente da instituição que leva o seu nome.

No local, o público vai encontrar 14 operações gastronômicas. O cardápio vai desde lanches rápidos e petiscos até pratos quentes elaborados, além de drinks e opções vegetarianas e veganas.

Operações confirmadas:

Oficina do Sabor

Caipifrutas Oficina do Sabor

Quina da Linguiça

Comadre Coxinha - Amanda Escobar

Luna Confeitaria Artesanal

Jhane Kelly - MangueBurger

Anna Corinna Doces

Saborear Comedoria

Nat Kelsch - Cozinha Saudável

Villa Barros

Comedoria do Chef Hugo Rodrigues

Chef Barbara Vieira

Dubruno Palha Italiana

Nathalia Wanderley

Embrasa

Serviço:

Olinda Dá Gosto no Carnaval

Quando: de 13 a 17 de fevereiro, das 11h às 22h

Onde: Sítio de Seu Reis - Rua do Farol, próximo à Praça do Carmo, Olinda

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também