Olinda recebe Festival da Cerveja Artesanal, com shows e feira gastronômica
Evento agita a Praça do Carmo, em Olinda, de 22 a 24 de agosto, com degustações e programação musical
A Praça do Carmo, em Olinda, recebe o Festival da Cerveja Artesanal, entre os dias 22 e 24 de agosto. O evento reúne programação diversificada, com destaque para a degustação de rótulos produzidos em Pernambuco.
Além das cervejas, o público poderá aproveitar o espaço Cozinha Show, dedicado a experiências gastronômicas. As atividades culinárias acontecem na sexta e no sábado, das 14h às 16h, e no domingo, das 13h às 15h15.
Programação musical
A música também terá espaço garantido, sempre a partir das 16h30. Na sexta-feira (22), se apresentam DJ Ari Falcão, Forró do Macaco e Sambarrasta.
No sábado (23), sobem ao palco DJ Neto, Urêa e Dunas do Barato. Já o encerramento, no domingo (24), será animado por Poço de Batuque, DJ Babilônia, Eduardo Rossi e Malakoff.
O festival é uma realização da Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais), com apoio da Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.