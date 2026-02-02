A- A+

FEIJOADA A chef Héllida Kelsch, do Oma Bistrô, fará feijoada no dia 8 de fevereiro, saiba mais Programação da casa ainda contará com hits de samba da banda Pagode no APÊ

Em ritmo de prévia carnavalesca, a chef Héllida Kelsch vai preparar uma feijoada tradicional no próximo dia 8 de fevereiro, a partir das 13h, em seu Oma Bistrô, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.

A experiência completa - incluindo bebidas não alcoólicas, água, refrigerante e sucos - vai custar R$ 170 para adultos e R$ 85 para crianças de até 12 anos.

Domingueira

A feijoada do Oma será servida das 13h às 16h, e contará com entradinhas, como o pastelzinho de carne, caldinhos de feijão, peixe e camarão, além de bolinho de feijoada.

A feijoada será acompanhada por arroz, couve refogada, vinagrete e farofa crocante.

Enquanto a feijoada rola de prato em prato, a banda Pagode no APÊ acompanha tocando hits do samba.



SERVIÇO

Feijoada Oma Bistrô

Quando: 8 de fevereiro, a partir das 13h

Onde: Oma Bistrô - Rua José de Godoy Vasconcelos, 109, Parnamirim

Informações e reservas: (81) 98541-3237 e @omapatisseriebistro

*Com informações da assessoria de imprensa

