Sabores Oma Bistrô comemora 10 anos com jantar harmonizado, nesta quinta-feira (31) A casa, comandada pela chef Héllida Kelsch, oferece jantar em seis etapas harmonizado com vinhos da RioSol, vinícola pernambucana instalada no Vale do São Francisco

Um jantar harmonizado em seis etapas marca o início das comemorações pelos 10 anos do Oma Bistrô, no Parnamirim. A casa, comandada pela chef Héllida Kelsch, está completando uma década de atividade com uma série de ações para celebrar a marca. O tour gastrô custa R$ 250 por pessoa.

Para o jantar desta quinta-feira (31), o menu será servido em seis etapas e harmonizado com vinhos da RioSol, vinícola pernambucana instalada no Vale do São Francisco, no Sertão do estado.



De entrada, a chef traz um teppich de robalo e o rollmops com espuma de coentro impressionam pela leveza e personalidade no sabor. A harmonização fica por conta do Rio Sol Tradition. Em seguida, o Mignardises de frutas e queijos será servido com o Casa de Santar Colheita Branco.

De prato principal, Héllida vai preparar um parmentier de pato com mandioquinha. A harmonização vai ficar por conta do Casa de Santar Colheita Tinto. O segundo prato principal da noite é o carré de cordeiro, servido com mosaico de batatas e pompom de nozes, finalizado com glacê do vinho Saturno, servido com o Reserva Saturno.

A sobremesa também vem com sotaque italiano. Uma saborosa Panna Cotta em piscina de Moscatel Rosé amoras e macaron de rosas com espumante. Para encerrar, vinho Rio Sol Moscatel Rosé.

Serviço

Jantar harmonizado no Oma Bistrô

Rua José Godoy e Vasconcelos, 109, Parnamirim.

Dia 31, às 19h30.

Reservas: 81 98172-3603

