BRUNCH

Oma Bistrô oferece brunch natalino no próximo dia 7 de dezembro, saiba mais

Restaurante oferece cardápio completo, sob encomenda, para as festas de fim de ano

Restaurante Oma Bistrô faz brunch de Natal  - Foto: Divulgação

Depois de período fechado para reforma, o restaurante Oma Bistrô, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife, reabre nesta quarta-feira (3) com agenda de eventos já planejada: no próximo dia 7, domingo, a casa fará seu primeiro brunch natalino. 

A chef Héllida Kelsch apresentará o menu de Natal completo, disponível ao longo do mês para encomendas,  durante o brunch. O valor por pessoa será de R$ 140.

Tema do Natal
A inspiração do cardápio de fim de ano do Oma foi a Floresta Negra, em referência ao tradicional bolo alemão com chocolate amargo e cerejas, além da própria região de Schwarzwald, na Alemanha, famosa pela atmosfera densa, misteriosa e cheia de paisagens icônicas.

A inspiração reforça a conexão da chef com suas raízes e com elementos da gastronomia germânica.

O menu natalino contempla seleção de entradas quentes e frias, como folhados recheados com frango e ameixa ou ricota com nozes; massa filo em duas versões, com damasco ou camarões, e jarrinhas de bacalhau. 

Ainda charlotte e gravlax de salmão, terrine mediterrânea, caprese e de frango defumado e a clássica salada Waldorf.

Entre os pratos quentes, não faltarão peru recheado e decorado, tender Berna defumado, pernil assado, bacalhau gratinado e salpicão com toque da chef. 

Na lista de guranições: lentilha da fortuna, arroz de amêndoas, maçã e pera confit, batatas Alfredo e batatas alemãs e farofa especial.

Panetones, chocotones, pães de mel, tortas variadas e o clássico alemão Stollen, o tradicional pão natalino com frutas, completam a mesa farta do Oma Bistrô.

SERVIÇO
Oma Bistrô
Onde: Rua José de Godoy e Vasconcelos, 109, Parnamirim, Recife
Menu natalino individual: R$ 140
WhatsApp: (81) 98541-3237

*Com informações da assessoria de imprensa

