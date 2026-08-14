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GASTRONOMIA Oma Pâtisserie Bistrô prepara almoço dedicado aos 13 anos da casa neste domingo (16) Comandado pela chef Héllida Kelsch, o restaurante fica localizado no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife

O pontapé inicial das comemorações pelos 13 anos do restaurante Oma Pâtisserie Bistrô, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife, é um almoço marcado neste domingo, 16 de agosto, das 12 às 16h. O prato escolhido pela chef Héllida Kelsch, que comanda a casa, é a paella catalã, uma receita típica da Catalunha, na Espanha.

Prato mediterrâneo

No comando do Oma Pâtisserie Bistrô desde o início, Héllida é reconhecida por ter construído uma cozinha autoral através de técnicas e referências. Para o almoço dedicado aos 13 anos da casa, ela prepara uma paella catalã no valor de R$ 70 (por pessoa), inspirada na gastronomia mediterrânea que é feita para ser compartilhada.

''É uma receita de sabores intensos, aspecto farto e espírito essencialmente familiar, daquelas preparações feitas para chegar ao centro da mesa e reunir pessoas ao redor dela'', destacou Héllida.

Seguindo a tradição, o Oma Pâtisserie Bistrô leva à mesa uma receita preparada a partir do arroz e da combinação de ingredientes, como o camarão, que cozinham juntos, de modo a incorporar os caldos e temperos ao prato.

Brinde

Neste domingo (16), além da paella catalã servida aos clientes, o restaurante entregará uma lembrança preparada pela casa para marcar os 13 anos do empreendimento. A chef Héllida Kelsch também confirmou que nos próximos domingos de agosto, o Oma Pâtisserie Bistrô seguirá elaborando uma série de pratos para celebrar o aniversário.

SERVIÇO

13 anos do Oma Pâtisserie Bistrô

Quando: 16 de agosto, das 12h às 16h

Onde: Rua José de Godói Vasconcelos, 109, Parnamirim

Valor de R$ 70 por pessoa

Informações e reservas: @omapatisseriebistro ou (81) 98541-3237

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