Oma Pâtisserie Bistrô prepara almoço dedicado aos 13 anos da casa neste domingo (16)

Oma Pâtisserie Bistrô prepara almoço dedicado aos 13 anos da casa neste domingo (16)
Comandado pela chef Héllida Kelsch, o restaurante fica localizado no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife
O pontapé inicial das comemorações pelos 13 anos do restaurante Oma Pâtisserie Bistrô, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife, é um almoço marcado neste domingo, 16 de agosto, das 12 às 16h. O prato escolhido pela chef Héllida Kelsch, que comanda a casa, é a paella catalã, uma receita típica da Catalunha, na Espanha.
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Prato mediterrâneo
No comando do Oma Pâtisserie Bistrô desde o início, Héllida é reconhecida por ter construído uma cozinha autoral através de técnicas e referências. Para o almoço dedicado aos 13 anos da casa, ela prepara uma paella catalã no valor de R$ 70 (por pessoa), inspirada na gastronomia mediterrânea que é feita para ser compartilhada.
''É uma receita de sabores intensos, aspecto farto e espírito essencialmente familiar, daquelas preparações feitas para chegar ao centro da mesa e reunir pessoas ao redor dela'', destacou Héllida.
Seguindo a tradição, o Oma Pâtisserie Bistrô leva à mesa uma receita preparada a partir do arroz e da combinação de ingredientes, como o camarão, que cozinham juntos, de modo a incorporar os caldos e temperos ao prato.
Brinde
Neste domingo (16), além da paella catalã servida aos clientes, o restaurante entregará uma lembrança preparada pela casa para marcar os 13 anos do empreendimento. A chef Héllida Kelsch também confirmou que nos próximos domingos de agosto, o Oma Pâtisserie Bistrô seguirá elaborando uma série de pratos para celebrar o aniversário.
SERVIÇO
13 anos do Oma Pâtisserie Bistrô
Quando: 16 de agosto, das 12h às 16h
Onde: Rua José de Godói Vasconcelos, 109, Parnamirim
Valor de R$ 70 por pessoa
Informações e reservas: @omapatisseriebistro ou (81) 98541-3237