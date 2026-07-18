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Minas Gerais Onde comer em Belo Horizonte: chefs criam complexo gastronômico com referências internacionais No bairro de Lourdes, Okinaki, Parallel e Vértice transformam um quarteirão em destino turístico e gastrô obrigatório

Belo Horizonte (MG) - Que Minas Gerais tem sua identidade culinária preservada e reconhecida pelos quatro cantos do Brasil, você certamente já sabe. Mas vale incluir nesse repertório turístico e gastronômico a visão da capital mineira para além do próprio território.

É com o trabalho de chefs como Guilherme Furtado e Gabriela Guimarães que a cena de Belo Horizonte ganha um perfil cada vez mais cosmopolita, aproximando a cidade das incontáveis possibilidades gastronômicas.

Foi essa a sensação ao visitar os projetos do casal à frente dos restaurantes Okinaki e Parallel. O primeiro, asiático. O segundo, espanhol. Entre eles, um bar de drinques, o Vértice. Próximas umas das outras, num trecho da Rua Santa Catarina com a Avenida Álvares Cabral, as operações dinamizam um dos polos mais vibrantes de gastronomia: o bairro de Lourdes.

Ásia

Aberto ainda no período da pandemia, o Okinaki foi o primeiro a formar o complexo. Traduzido para o português como “grande árvore”, o nome que estampa a fachada se encaixa perfeitamente ao contexto urbano, ao oferecer uma comida asiática descomplicada, “que convida a viver o universo do street food”, diz Guilherme Furtado, apontando para as inúmeras referências do projeto.

Saketini é opção para abrir os trabalhos no Okinaki (Foto: Vinícius Ladeira/Divulgação)

Mesas na calçada, grafites urbanos na parede e objetos descontraídos formam uma atmosfera descolada para encontrar os amigos, pedir um saquê e se deixar levar.

“A nossa maior referência é o Japão, mas não nos enquadramos como um izakaya. E sim um bar de comida de rua asiático, com referências que passam pelo Vietnã, Tailândia, China, Japão, Coreia e Filipinas”, resume a chef Gabriela Guimarães.

Ela, que é importante mentora do conceito, coloca em prática uma paixão que descobriu durante uma temporada na Espanha, onde atuou em restaurantes de cultura asiática.

Para começar, vale pedir o saketini de melão, uma espécie de coquetel sólido de dry martini de saquê (R$ 22). Avance para os beliscos com a versão de um clássico coreano: tartare de atum, maionese de gochujang (condimento cremoso), alface, picles de cenoura e arroz crocante (R$ 40). A lista ainda inclui sopas, arrozes, sobremesas e carta de saquês.

Espanha

A poucos passos está o Parallel. O nome, aliás, tem como referência uma importante avenida de Barcelona. Por lá, os chefs resgatam as referências de sete anos morando na Espanha, com passagem por diferentes restaurantes.

As tapas são pedidas para beliscar sem pressa (Foto: Vinícius Ladeira/Divulgação)

Guilherme, por exemplo, atuou por cinco anos ao lado dos irmãos Adrià, reconhecidos pelo forte trabalho na gastronomia molecular.

Ainda assim, não espere que o projeto mineiro seja abarrotado de técnicas complexas e rebuscadas. A referência mais direcionada a Ferran e Albert Adrià está na recriação (autorizada, diga-se de passagem) da icônica oliva esferificada do El Bulli, resultando em duas azeitonas de sabor intenso que explodem na boca (R$ 30).

Com 90 lugares, o Parallel sugere comida para compartilhar em família ou grupo de amigos, a exemplo das clássicas paellas, a partir de R$ 152, mas também com as típicas tapas que caem super bem com vermute. “A ideia é permitir que uma pessoa sozinha ou mesmo em casal possa experimentar vários pratos”, garante Gabriela.

Para finalizar a noite, o Vértice é a empreitada mais recente do casal, e é aquele finzinho de noite regado a coquetéis autorais e clássicos. Com cardápio enxuto, as estrelas são mesmo os drinques. O kintsugi sour reúne uísque Jameson, xarope de missô com um chá chinês, limão e angostura (R$ 43).



Okinaki

Endereço: Av. Álvares Cabral, 1303 - Lourdes, Lourdes, Belo Horizonte-MG

Instagram: @okinakibh

Parallel

Endereço: Rua Santa Catarina, 1.155, Lourdes, Belo Horizonte-MG

Instagram: @parallel.bh

Vértice

Endereço: Rua Santa Catarina, 1141, Lourdes, Belo Horizonte-MG

Instagram: @bar.vertice





*O repórter viajou para Belo Horizonte a convite dos chefs Leo Paixão, Guilherme Furtado e Gabriela Guimarães

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