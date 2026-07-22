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Onde comer em São Paulo para se aquecer em dias frios? Veja dicas para todos os gostos

Restaurantes da capital paulistana apostam em caldos, currys e proteínas robustas para subir a temperatura

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Arroz frito é sugestão para se aquecer no restaurante DomoArroz frito é sugestão para se aquecer no restaurante Domo - Foto: Jana Cavalli/Divulgação

Se tem um lugar onde a expressão 'comida de frio' faz sentido é São Paulo. Além de ser a meca dos restaurantes no Brasil, oferece uma gama de culturas culinárias única se comparada ao restante da América Latina. 

E se você está com viagem programada para os próximos dias, que tal conferir nossas dicas para se aquecer às colheradas e garfadas por lá? De restaurantes de frutos do mar à casa tailandesa, cada qual com o seu jeitinho de aquecer o estômago nos dias de friaca. 

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Amadeus
O Amadeus é um dos restaurantes mais clássicos da capital paulistana. E sua longevidade se dá pela oferta de pescados e frutos do mar de alta qualidade sob o comando da fmaília Masano há 40 anos. Vá de moqueca, numa receita inspirada na tradicional versão baiana e servida como a variação capixaba.

Bottega Bernacca
Aqui, o sotaque é italiano. E para muita gente, não tem comida melhor no mundo para dar aconhego é aquela feita com o bom e velho carboidrato. Peça a clássica carbonara, com queijo pecorino romano e guanciale de porco preto moura, curado exclusivamente para o grupo por um produtor italiano, e o cacio&pepe com limone e bottarga. 
 

No Ping Yang, a pedida é o picante curry vermelho Gaeng Deng Ped. Foto: Keyni Andrade/Divulgação

Cais
Atualmente, o Cais é um dos melhores lugares para comer ingredientes do mar em São Paulo. Sob comando do chef Adriano de Laurentiis e chefia executiva de Catarina Ferraz, o menu é um deleite: dá vontade de pedir um pouco de tudo. Mas valendo a sugestão dos próprios cozinehiros, peça o caldoso curry verde de mexilhões com arroz jasmim.

Dōmo
O listening bar não descuida da gastronomia e com chefia de Antonella Caruso sugere espetinho de barriga de porco laqueada com molho coreano, pimenta-de-cheiro e gergelim torradof azendo par com o arroz frito de kimchi grelhado e legumes com ovo frito, alga nori e chilli crunch.

Nomo
Conhecido por sua cozinha descomplicada, leve e nada óbvia, o Nomo oferece uma culinária contemporânea autoral, feita com ingredientes de alta qualidade vindos de diferentes culturas. À frente da cozinha 

No Nomo, o chef Nando Carneiro apresenta uma cozinha descomplicada, contemporânea e autoral. Para os dias de baixa no termômetro, indica o robusto cupim casqueirado com jus e pinolis, um dos carros-chefes da casa, macio para ser cortado de colher. Vem com mousseline de batatas e tutano. A casa tem o selo Bib Gourmand do Guia Michelin.

No Tortuga, peça: bochecha de vitelo. NO Metzi, vá de joelho de porco com tortilhas. Fotos: Volcano/Divulgação; Juliana Primon/Divulgação

Metzi
Os chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz lideram um dos destaques em cozinha latina nas Américas, apresentando o México à altura do país:  Metzi é vibrante, cultua sabores potentes, é cheio de personalidade. Aproveitam o friozinho da época, e mudaram o menu, no qual o joelho de porco é servido com ensalada de abacaxi e tortilhas.

Eleito Melhor Restaurante Latino-Americano pelo prêmio O Melhor de São Paulo, da Folha de S.Paulo, o Metzi ocupa a 56ª posição do Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Veja nossa matéria aqui.

Curry verde de mexilhões é sugestão do Cais; cupim casqueirado e pinolis é dica no Nomo. Fotos: Bruno Geraldi/Divulgação; Gabriel Cabral/Divulgação

Picchi
Esse etrslea Michelin, que tem o chef Pier Paolo Picchi à frente, aposta tudo na robustez dos ingredientes e técnicas italianos. O agnolotti de coelho à caçadora com azeitonas e manjerona e o filé mignon com foie gras, morilles e purê de batata são duas das recomendações do cardápio, que ainda disponibiliza de menu degustação. 

Ping Yang
O chef Maurício Santi vivencia a cultura tailandesa há 20 anos, fazendo imersões recorrentes a esse instigantes país asiático. É dele o Ping Yang, onde os condimentos picantes é presença constante ao longo de todo o ano. Que tal fugi do frio com o belo curry vermelho Gaeng Deng Ped, feito principalmente na região central da Tailândia com especiarias cozidas no leite de coco, que chega à mesa reforçado pelo pato finalizado na grelha, ecoando as heranças de Pequim.

Tortuga
O Tortuga oferece dois tidpos de menu - à la carte e degustação sob o comando de Pedro Gonzalez. Em ambos, há um prto que parece ser um abraço: a bochecha macia “galta de ternera” (bochecha de vitelo) braseada, cozida em baixa temperatura por 16 horas, acompanhada de purê de cenoura, cogumelos eryngui e molho espanhol, croûtons de brioche, morangos frescos e vinagre de abóbora.

SERVIÇO
Amadeus 
Onde: Rua Haddock Lobo, 807, Cerqueira César, São Paulo (SP)
Informações: @restauranteamadeus e (11) 94020-8905

Bottega Bernacca - São Paulo (SP)
Onde: Rua Dr. Melo Alves, 769, Jardins
Onde: Av. Quarto Centenário, 452 - Portão 5, Parque Ibirapuera
Onde: Rua Padre João Manuel, 826, Uno
Onde: Rua Amauri, 244, Itaim
Shopping Iguatemi
Informações: @bottegabernacca  

Restaurante Cais 
Onde: Rua Fidalga, 314, Vila Madalena
Informações: @restaurantecais e (11) 3819-6282

Dōmo Bar 
Onde: Rua Major Sertório, 452, Vila Buarque, São Paulo (SP)
Informações: @domobarsp

Metzi 
Onde: Rua João Moura, 861, São Paulo (SP)
Informações: @metzirestaurant

Nomo
Onde: Rua Harmonia, 815, Pinheiros, São Paulo (SP)
Informações: @nomogamia

Picchi
Onde: Rua Oscar Freire, 533, São Paulo (SP)
Informações: @restaurantepicchi

Ping Yang Thai Bar & Food 
Onde: Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista, São Paulo (SP)
Informações: @pingyangsp

Tortuga 
Onde: Rua Padre Carvalho 171, Pinheiros, São Paulo (SP)
Informações: @tortuga.saopaulo
 

 

 

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