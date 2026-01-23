Onde comer no Bairro do Recife: confira opções gastronômicas para todos os gostos
Entre pedaladas, almoços regionais e cafés sem pressa, a área histórica da capital reúne ampla oferta gastrô
A região histórica da capital pernambucana é um oásis na programação turística de quem visita a cidade. Além dos equipamentos culturais e da beleza natural e arquitetônica, o Bairro do Recife entrega um roteiro completo de gastronomia.
Em um único dia, dá para pedir um maltado depois da pedalada, deixar o tempo passar em um almoço de ingredientes regionais e repor as energias com o cafezinho de lei. São recortes deliciosos em meio a paisagens que remontam ao século 16. Confira algumas opções.
Com vista
No topo do Museu Cais do Sertão, o restaurante Cais Rooftop convida a admirar a paisagem. Da janela, o Recife. Na mesa, o cardápio do chef Renato Valadares, além de drinques clássicos e autorais, que completam o momento no restaurante.
Endereço: av. Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife. Instagram: @caisrooftop.
Panorâmica
Mais uma opção com vista privilegiada. O Moendo na Laje fica no topo do Moinho Recife Business & Life e oferece menu assinado pelo chef Raphael Vasconcellos. Destaque para as paellas, ideais para dividir, como a de linguiça e a de frutos do mar.
Endereço: av. Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife. Instagram: @moendonalaje.
Típica venda
Desde 2016, a Bodega de Veio do Bairro do Recife é parada obrigatória para turistas. A decoração remete ao clima de bar e mercearia antiga. Para beber, drinques, cervejas e vinhos. Para beliscar, embutidos, salgados e receitas regionais, como o clássico arrumadinho.
Endereço: rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife. Instagram: @bodegarecifeantigo.
Café
Depois de uma temporada como cafeteria da CasaCor 2025, a SoLo Brewing fixou bandeira na mesma estrutura ao fim da mostra. O café filtrado é o ponto forte, e traz grãos da parceria do barista George Gepp com produtores de Minas Gerais.
Endereço: av. Rio Branco, 162, Bairro do Recife. Instagram: @solo_brewing.
Sorvete
Parou no Marco Zero? Então vale refrescar o passeio com o sorvete artesanal da franquia Cioccolatte Gelateria, inspirada na produção italiana. O cardápio inclui sabores como bolo de rolo, cartola e cajá, servidos no copinho ou na casquinha de biscoito.
Endereço: av. Alfredo Lisboa, 507, Bairro do Recife. Instagram: @cioccolattegelateria.
Tradicional
Desde 1928, a lanchonete As Galerias oferece o leite maltado que faz parte da memória afetiva do recifense. A receita chegou com o imigrante cubano Fidélio Lago, fundador da marca há quase cem anos. A pedida pode vir acompanhada de uma bola de sorvete.
Endereço: em frente à Praça do Arsenal, Bairro do Recife. Instagram: @as.galerias.
Filtrado
Voltada para cafés especiais, a Versado trabalha com métodos como V60, Clever e Batch Brew. O cardápio vai do espresso aos gelados, liderado pelo queridinho iced latte de caramelo salgado. A vitrine também reúne sanduíches e bolos.
Endereço: rua do Brum, 248, Bairro do Recife. Instagram: @versadocafe.
Padaria
Há mais de 25 anos, a Brotfabrik produz pães, bolos e lanches variados. Além das opções prontas na vitrine, o cardápio inclui sanduíches, saladas e até pizza. Para acompanhar, café espresso, cappuccino e sucos de fruta.
Endereço: rua da Moeda, 87, Bairro do Recife. Instagram: @padariabrotfabrik.
Geladinho
Recém-chegado ao bairro, o Frio na Guela aposta em sabores inspirados na tradição pernambucana. Destaque para cocada de coco queimado, paçoca e nata com goiaba. Há ainda opções veganas, como sorbets de graviola, cajá e cupuaçu.
Endereço: rua Dona Maria César, 170, Bairro do Recife. Instagram: @frionagoela.
MAIS OPÇÕES
Seu Boteco
Clima de boemia para tomar chope e petiscar com amigos.
Endereço: av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife.
Instagram: @seubotecorecife.
Armazém Rio Branco
Cardápio de almoço com opções da culinária nordestina.
Endereço: av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife.
Instagram: @armazemriobranco.
Bixiga 35
Com mesas na calçada, o bar oferece drinques, cervejas e petiscos.
Endereço: rua do Bom Jesus, 35, Bairro do Recife.
Instagram: @bixiga35.
Na Venda
Padaria com opções de lanche e amplo cardápio de almoço e jantar.
Endereço: rua da Guia, 75, Bairro do Recife.
Instagram: @navenda_recifeantigo.
La Ursa
Cardápio de almoço, cafés e programação musical.
Endereço: Paço Alfândega, Rua da Alfândega, 35, Bairro do Recife.
Instagram: @laursarecife.
Sansa
Saladeria com sanduíches e saladas variadas.
Endereço: rua Dona Maria César, 170, Bairro do Recife.
Instagram: @sansarecife.