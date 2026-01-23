A- A+

Roteiro Onde comer no Bairro do Recife: confira opções gastronômicas para todos os gostos Entre pedaladas, almoços regionais e cafés sem pressa, a área histórica da capital reúne ampla oferta gastrô

A região histórica da capital pernambucana é um oásis na programação turística de quem visita a cidade. Além dos equipamentos culturais e da beleza natural e arquitetônica, o Bairro do Recife entrega um roteiro completo de gastronomia.

Em um único dia, dá para pedir um maltado depois da pedalada, deixar o tempo passar em um almoço de ingredientes regionais e repor as energias com o cafezinho de lei. São recortes deliciosos em meio a paisagens que remontam ao século 16. Confira algumas opções.





Com vista

No topo do Museu Cais do Sertão, o restaurante Cais Rooftop convida a admirar a paisagem. Da janela, o Recife. Na mesa, o cardápio do chef Renato Valadares, além de drinques clássicos e autorais, que completam o momento no restaurante.

Endereço: av. Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife. Instagram: @caisrooftop.



Panorâmica

Mais uma opção com vista privilegiada. O Moendo na Laje fica no topo do Moinho Recife Business & Life e oferece menu assinado pelo chef Raphael Vasconcellos. Destaque para as paellas, ideais para dividir, como a de linguiça e a de frutos do mar.

Endereço: av. Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife. Instagram: @moendonalaje.



Típica venda

Desde 2016, a Bodega de Veio do Bairro do Recife é parada obrigatória para turistas. A decoração remete ao clima de bar e mercearia antiga. Para beber, drinques, cervejas e vinhos. Para beliscar, embutidos, salgados e receitas regionais, como o clássico arrumadinho.

Endereço: rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife. Instagram: @bodegarecifeantigo.

Bodega de véio traz clima de venda antiga (Foto: Andréa Rêgo Barros/Arquivo Folha de Pernambuco)



Café

Depois de uma temporada como cafeteria da CasaCor 2025, a SoLo Brewing fixou bandeira na mesma estrutura ao fim da mostra. O café filtrado é o ponto forte, e traz grãos da parceria do barista George Gepp com produtores de Minas Gerais.

Endereço: av. Rio Branco, 162, Bairro do Recife. Instagram: @solo_brewing.





Sorvete

Parou no Marco Zero? Então vale refrescar o passeio com o sorvete artesanal da franquia Cioccolatte Gelateria, inspirada na produção italiana. O cardápio inclui sabores como bolo de rolo, cartola e cajá, servidos no copinho ou na casquinha de biscoito.

Endereço: av. Alfredo Lisboa, 507, Bairro do Recife. Instagram: @cioccolattegelateria.



Tradicional

Desde 1928, a lanchonete As Galerias oferece o leite maltado que faz parte da memória afetiva do recifense. A receita chegou com o imigrante cubano Fidélio Lago, fundador da marca há quase cem anos. A pedida pode vir acompanhada de uma bola de sorvete.

Endereço: em frente à Praça do Arsenal, Bairro do Recife. Instagram: @as.galerias.





Filtrado

Voltada para cafés especiais, a Versado trabalha com métodos como V60, Clever e Batch Brew. O cardápio vai do espresso aos gelados, liderado pelo queridinho iced latte de caramelo salgado. A vitrine também reúne sanduíches e bolos.

Endereço: rua do Brum, 248, Bairro do Recife. Instagram: @versadocafe.







Padaria

Há mais de 25 anos, a Brotfabrik produz pães, bolos e lanches variados. Além das opções prontas na vitrine, o cardápio inclui sanduíches, saladas e até pizza. Para acompanhar, café espresso, cappuccino e sucos de fruta.

Endereço: rua da Moeda, 87, Bairro do Recife. Instagram: @padariabrotfabrik.



Geladinho

Recém-chegado ao bairro, o Frio na Guela aposta em sabores inspirados na tradição pernambucana. Destaque para cocada de coco queimado, paçoca e nata com goiaba. Há ainda opções veganas, como sorbets de graviola, cajá e cupuaçu.

Endereço: rua Dona Maria César, 170, Bairro do Recife. Instagram: @frionagoela.

MAIS OPÇÕES



Seu Boteco

Clima de boemia para tomar chope e petiscar com amigos.

Endereço: av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife.

Instagram: @seubotecorecife.



Armazém Rio Branco

Cardápio de almoço com opções da culinária nordestina.

Endereço: av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife.

Instagram: @armazemriobranco.



Bixiga 35

Com mesas na calçada, o bar oferece drinques, cervejas e petiscos.

Endereço: rua do Bom Jesus, 35, Bairro do Recife.

Instagram: @bixiga35.



Na Venda

Padaria com opções de lanche e amplo cardápio de almoço e jantar.

Endereço: rua da Guia, 75, Bairro do Recife.

Instagram: @navenda_recifeantigo.



La Ursa

Cardápio de almoço, cafés e programação musical.

Endereço: Paço Alfândega, Rua da Alfândega, 35, Bairro do Recife.

Instagram: @laursarecife.



Sansa

Saladeria com sanduíches e saladas variadas.

Endereço: rua Dona Maria César, 170, Bairro do Recife.

Instagram: @sansarecife.

Veja também