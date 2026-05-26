A- A+

SALVADOR Orí Rooftop é o novo restaurante do Grupo Origem, em Salvador, e deve estar no seu roteiro gastrô Casa ocupa o topo do Hotel Villa Andrea, em frente ao Elevador Lacerda, no sítio histórico

Leia também

• A 22ª edição do Melhores da Gastronomia elegeu restaurante Origem como o melhor do Brasil; confira

• Em Salvador, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca ressignificam a Bahia no restaurante Origem

• Restaurante Origem, de Salvador, entra para lista da revista Time

Salvador (BA) - Funcionando desde setembro de 2025, o Orí Rooftop, o filho caçula do Grupo Origem (Origem, Megiro, Orí, Mini Bar Gem e Segreto Ristorantino), em Salvador, Bahia, já é um dos melhores lugares para se ter uma experiência local com o que a cidade tem de melhor: boa comida, história e uma energia inexplicável.



Pilotado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o restaurante ocupa a cobertura do Hotel Villa Andrea, que ainda está em finalização, com inauguração prevista para os próximos meses, e fica em frente ao largo do icônico Elevador Lacerda, em pleno sítio histórico da capital soteropolitana, e tem uma das vistas mais lindas da cidade - a Baía de Todos os Santos.

Proposta

À mesa, encontramos a assinatura marcante do casal de cozinheiros, que é completamente devotado aos ingredientes locais, priorizando tradições, promovendo a cadeia produtiva regional e reinventando clássicos da terra.



Orí Rooftop fica em frente ao Elevador Lacerda, em Salvador. Fotos: Léo Freire/Divulgação

A saber. Fabrício e Lisiane têm figurado as listas gastronômicas mais relevantes da América Latina e mundo afora, colocando a Bahia (e o Nordeste) na rota de gourmands dos quatro cantos além-mar.



O Orí Rooftop tem dois ambientes charmosos - climatizado e externo - arrematado por uma piscina como principal elemento decorativo, e a dica é chegar no cair da tarde para pegar o pôr do sol de tirar o fôlego, enquanto se degusta a gastronomia premiada do Grupo.



Entre o mar e a terra, o menu do Orí Rooftop reúne sabores pujantes e muita técnica. Algumas dicas para uma primeira experiência na casa são: o abarajé com vatapá, uma espécie de croqueta; uma versão de pãozinho delícia prensado recheado com carne de panela, queijo do reino e picles de cebola roxa; e a panelinha de furtos do mar (polvo, lula, camarão, lambreta) acompanhada de pão de copioba - uma farinha de mandioca típica da Bahia.

Ótima pedida de prato principal é a carne de sol de Black Angus, mais baião de dois e farofa de tapioca. Não dispense as sobremesas, e o brigadeiro de queijo com mousse de goiabada, queijadinha, telha de queijo, calda de goiabada e sorvete de nata goiaba é praticamente pedida obrigatória.

SERVIÇO

Orí Rooftop

Onde: Rua da Misericórdia (no roftop do Hotel Villa Andrea), 1, Centro Histórico, Salvador, Bahia

Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h

Informações: (71) 98156-5595 e @orirooftop



Veja também