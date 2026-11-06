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Sabores 'Origem Convida' anuncia edição internacional com o premiado restaurante Tributo, do Equador Fabricio Lemos e Lisiane Arouca recebem o chef Luis Maldonado, que comanda a casa classificada na 24ª posição no ranking World's 101 Best Steak Restaurants

No ano em que o Restaurante Origem completa 10 anos, os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca promovem uma edição internacional do projeto Origem Convida. Nesta edição, o convidado é o chef Luis Maldonado, que comanda a casa classificada na 24ª posição no ranking World's 101 Best Steak Restaurants e na 68ª do Latin America's 50 Best Restaurants.



O convite ao chef reverencia a gastronomia equatoriana contemporânea, que valoriza a Vaca Velha Andina, espécie que hoje reflete a força das montanhas e a identidade dos Andes. O Origem Convida Tributo será realizado no dia 24 de novembro, às 19h30, no Restaurante Origem.

Sobre o convidado

A proposta de gastronomia do chef Luis Maldonado é de aproveitamento integral do animal, entendendo a carne não apenas como um ingrediente, mas como uma homenagem ao agricultor, ao pecuarista e ao território andino.



"É possível experimentar todas as partes do boi por meio de receitas inovadoras, que apresentam uma carne rústica, bonita, saborosa, suculenta e, acima de tudo, carregada de história", detalha a divulgação do restaurante.

Essa experiência será levada ao menu colaborativo elaborado com exclusividade para o jantar Origem Convida, unindo as técnicas e a criatividade de Maldonado e dos chefs anfitriões, Fabrício e Lisiane.



As receitas serão apresentadas em forma de snacks, entradas, pratos principais e sobremesas. Enquanto Maldonado e Fabricio produzem a parte salgada, Lisiane se encarrega dos doces.

O “Origem Convida Tributo” tem apoio da Vinícola Guaspari.

Tributo

O Tributo, restaurante do chef Luis Maldonado em Quito, se define como muito mais do que um espaço gastronômico. "É um projeto vivo que nasce da paixão e da obsessão pela cozinha e pela açouguearia, sustentado por uma investigação profunda sobre o valor da Vaca Velha Andina — uma espécie historicamente subvalorizada que hoje reflete a força das montanhas e a identidade dos Andes".

O aproveitamento integral do animal, entendendo a carne não apenas como um ingrediente, mas como uma homenagem ao agricultor, ao pecuarista e ao território andino. Nesse contexto, a riqueza cultural e gastronômica da região se torna um eixo fundamental, demonstrando que tradição e inovação podem coexistir na alta gastronomia e dar origem a experiências únicas.



Origem Convida

Desde 2016 o Origem Convida recebe importantes nomes da gastronomia nacional e internacional para jantares colaborativos no Origem, primeiro restaurante a servir apenas menu degustação na capital baiana.



O projeto nasceu com o objetivo de promover o intercâmbio entre cozinheiros de culturas e estilos culinários distintos, além de proporcionar aos clientes a oportunidade de uma experiência única.

Além da noite do jantar, o Origem Convida tem como premissa oferecer aos convidados uma programação cuidadosamente elaborada para apresentar a cultura e a culinária de Salvador, indo muito além do dendê, onde tradição e contemporaneidade convivem em harmonia.

SERVIÇO:

Origem Convida Tributo

Quando: 24 de novembro, às 19h30.

Onde: Restaurante Origem - Alameda das Algarobas 74 - Caminho das Árvores. Salvador, Bahia.

Valor do menu degustação: R$ 480

Valor do menu degustação harmonizado com vinhos: R$ 800

Contato para reserva: (71) 99202-4587 (capacidade: 50 lugares)

Funcionamento: de terça a sábado, das 18h30 à 0h.

Informações: Site do Restaurante Origem | Instagram (@restauranteorigem)

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