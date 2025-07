Os chefs Fernando Pavan, César Santos, Juarez Campos e Tássia Magalhães cozinham no Nannai

A- A+

Leia também

• Restaurante Quintal do Joca, em Maracaípe, promove Festival de Peixes, no dia 20 de julho

• "Manual do ceviche" é lançamento do chef Marco Spinoza, pela editora Senac; saiba mais sobre a obra

Mais uma edição de jantares Nannai Harmoniza acontece nos próximos dias 19 e 25 de julho, no Nannai Muro Alto e Nannai Noronha, respectivamente, com convidados de alto nível.

O chef executivo do grupo hoteleiro, Fernando Pavan, vai receber no hotel de Muro Alto os chefs César Santos, que pilota o restaurante pernambucano Oficina do Sabor e é um dos nomes mais conhecidos da gastronomia do Norte e Nordeste, e Juarez Campos, um dos nomes mais respeitados da gastronomia brasileira, baseado em Vitória, no Espírito Santo.

O trio irá servir um jantar no restaurante TiaTê, aberto a não hóspedes, sob a chancela da Associação da Boa Lembrança, com harmonização da vinícola Guaspari.



O menu

em Muro Alto

O jantar assinado por Pavan, Santos e Campos seguirá seguinte ordem: cappuccino de lagosta; tartare de sol com creme de cebola caramelizada; salada waldorf de lagosta e cogumelos no bosque; filé de pescada amarela e camarões grelhados ao molho de cajá e mostarda em grãos, com purê de batata-doce com beterraba e grão-de-bico na manteiga de ervas; e tagliata de sol al chianti clássico, servida com panceta e mousseline de batatas trufadas; e cocada de licuri com quebra-queixo de baru, sorvete de cupuaçu com calda de caramelo de coco ao perfume de cumaru.



Tássia Magalhães, do Nelita, desembarca em Fernando de Noronha. Foto: Edi Souza/Folha de Pernambuco

Tássia em

Noronha

Já no dia 25 de julho é a vez de Pavana receber a chef Tássia Magalhães, do famoso restaurante Nelita (que ocupa a 26ª posição no Latin America's 50 Best Restaurants), em São Paulo, para cozinharem juntos na ilha paradisíaca.



O jantar de Tássia irá começar com um beignet glaceado com aceto balsâmico, recheado com maionese de pimenta de cheiro e gel de soro de leite, finalizado com uma vinagrete fresca de verdes, e éclair recheada com creme de gemas cozidas, emulsão de azedinha, purê de ervilhas e gel de maçã verde, servida com um bouquet de folhas e brotos frescos.

Entre as entradas: abobrinha marinada com beurre blanc e ravióli recheado com tomates fermentados e tomates doces, servido com caldo de galinha clarificado e texturizado, ganache de foie gras e óleo de gengibre.

Já como pratos principais servirá pasta anellini e fagioli, seguida por codorna cozida e finalizada com chocolate e cebolas em diferentes texturas. A finalização será com sobremesa de coco, abacaxi e merengue. O jantar contará com harmonização de Danyel Steinle e vinhos da Castas Importadora.



SERVIÇO

Fernando Pavan recebe César Santos e Juarez Campos

Quando: 19 de julho

Valor: R$ 420 por pessoa, com harmonização com vinhos Guaspari

Onde: Nannai Muro Alto - Rua Beira Mar, S/N, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca

Reservas: (81) 98132-3974 (Whatsapp)

Instagram: @nannairesortespa

Fernando Pavan recebe Tássia Magalhães

Quando: 25 de julho

Valor: R$ 650 por pessoa, com harmonização de Danyel Steinle e vinhos da Castas Importadora

Onde: Nannai Noronha - Rod. BR-363, Vila Do Sueste, Fernando de Noronha

Reservas: (81) 98690-0903 (Whatsapp)

Instagram: @nannainoronha

Veja também