Sabores Outback lança novidades no cardápio; confira os lançamentos do novo menu Marca apresenta três novidades: corte nobre de carne de porco, sobremesa com nachos com chocolate e drinques com Jack Daniel's. Os produtos estão disponíveis somente nos restaurantes e por tempo limitado

O Outback Steakhouse lança, neste mês de março, três novos produtos em seu cardápio, que vão de um corte nobre de carne de porco à uma sobremesa de chocolate combinada com nachos e diferentes sabores de drinques com Jack Daniel’s. Todas elas estão disponíveis nos 141 restaurantes do Outback, no Brasil, exceto no delivery, por tempo limitado.

Os novos produtos reforçam os sabores da marca. É o caso do Tomahawk Fried Pork (R$ 119,90), uma carne de porco nobre, com aproximadamente 800g de muito sabor. Marinado, assado e pururucado, o prato é servido com molho barbecue de goiabada e dois acompanhamentos à escolha do cliente. O corte oferece uma carne com camada de gordura e diferentes texturas, como a maciez do corte e a crocância da pururuca.

Jack Trio

Já o Jack Trio (R$39,90) é uma opção de drinque para os amantes de Jack Daniel’s ou para quem quer se aventurar em novos sabores. O primeiro, uma combinação do tradicional Jack Daniel's Old n.07 com limonada, xaropes de baunilha, de pimenta rosa e de grenadine, finalizado com pimenta rosa em grãos. O segundo, feito com Jack Fire, limonada, xaropes de baunilha e de gengibre, finalizado com espuma de gengibre e crumbles. E o terceiro, feito com Jack Honey, limonada, polpa de maracujá e xaropes de maracujá vermelho e de pimenta rosa. Os drinques são apresentados no formato de degustação, no icônico boomerang do Outback, com 200ml cada.

Por último, a sobremesa Sweet Choco Nachos (R$ 39,90) traz a combinação inusitada e pra lá de saborosa das tortilhas de chocolate acompanhadas de mousse de chocolate com toque do Brownie Thunder, um grande clássico do Outback. Também acompanha calda de chocolate branco e morangos frescos picados.

Sweet Choco Nachos (R$ 39,90)

“Desde que chegamos ao Brasil, há 25 anos, estamos na vanguarda da inovação e trazemos sempre itens que surpreendem nossos clientes, como foi com o chopp na caneca congelada, com a nossa Ribs on the barbie e com a nossa Bloomin’ Onion, a nossa famosa cebola gigante e dourada. Agora, seguindo nossa tradição, vamos oferecer esses produtos que são inusitados e ótimas opções para serem compartilhados em qualquer momento que mereça uma celebração”, afirma Renata Lamarco, Diretora de Marketing do Outback Brasil.

“Recentemente lançamos a nossa nova campanha “Isso Merece Outback”, em que convidamos nossos clientes a comemorarem conosco qualquer ocasião em suas vidas, independentemente do motivo e do tamanho da celebração. E esses novos produtos vêm justamente para coroar essa proposta. De norte a sul do Brasil, os nossos consumidores terão acesso a muito Bold Flavour, que só a gente pode oferecer e em pratos compartilháveis que vão surpreender a todos”, finaliza Lamarco.

Onde encontrar

Os produtos estarão disponíveis em todas as unidades físicas do Outback pelo país, exceto delivery, a partir de 13 de março e por tempo limitado.

A campanha Isso Merece Outback pode ser conferida no site do Outback, onde o consumidor encontra todas as informações sobre os novos produtos Extraordinários.

