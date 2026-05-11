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GASTRONOMIA Outback retorna com Fondue no cardápio por tempo limitado Prato volta aos restaurantes da rede entre 11 de maio e 14 de junho, com opções doces e salgadas

A rede de restaurantes Outback Steakhouse anunciou o retorno do fondue ao cardápio após três anos fora das unidades. A opção ficará disponível em todos os restaurantes da marca no Brasil a partir desta segunda-feira, 11 de maio, até o dia 14 de junho de 2026.

Com a proposta de “compartilhe com quem quiser”, a campanha incentiva o público a viver momentos de conexão, seja em um encontro entre amigos, casais ou familiares. Segundo a empresa, o produto retorna com mudanças na apresentação, incluindo bowls térmicas para manter a temperatura ideal dos alimentos durante o consumo.

O cardápio contará com duas versões, doce e salgada, com combinações que fogem do tradicional. O "Fondue de Queijo", que custa R$ 159,90, é preparado a partir da mistura de cinco queijos derretidos e tem como opções de acompanhamentos cubos de ribs on the Barbie, camarões empanados, filé mignon, sobrecoxa empanada, Boomerang Potatoes e pão australiano.

Já a segunda versão, o "Fondue de Chocolate", que será vendido por R$ 99,90, é feito com chocolate meio amargo. Entre os acompanhamentos estão mini cookies com gotas de chocolate, trufas feitas com o Havanna Thunder, morango, uva, marshmallow e o tradicional pão australiano.

“Esse é um prato que tem um significado muito especial para a marca e para os nossos consumidores. O fondue é, acima de tudo, um convite para estar junto, compartilhar e transformar qualquer momento em uma ocasião especial”, comenta Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing e Vendas da Bold Hospitality Company.

A rede também oferecerá o "Combo Fondue", que reúne as versões doces e salgadas por R$ 224,90. Os produtos estarão disponíveis para consumo no salão, pedidos por delivery e na modalidade To Go, conforme disponibilidade de cada unidade.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 190 restaurantes no Brasil e está presente em 87 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.

Além do Brasil, a rede de restaurantes também está presente em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.

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