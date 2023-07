Outback revisita clássicos do cardápio, oferecendo pratos em novos formatos. Confira

A- A+

De olho nos festivais de música espalhados pelo Brasil, o Outback Steakhouse lançou itens que revisitam o menu, incluindo produções em formatos inéditos para o público. A escolha do menu leva em conta a preferência do público em consumir os produtos clássicos da rede. A ideia, então, é ressaltar esses sabores no contexto dos eventos musicais, disponíveis por tempo ilimitado.





Na lista, chama atenção o Catupiry® Madness Burger (R$ 54,90) feito com hambúrguer de carne de 200g, com Catupiry® empanado, cebola roxa e uma nova maionese verde da casa. Também no cardápio, a Ribs on the Barbie, no formato de coroa, recheada com Mac N’ Cheese e mais um pouco de Ribs (costelinha) desfiada como topping. Como acompanhamento da Ribs Rocker Crown (R$ 129,90), dois favoritos do público: uma versão da Aussie Cheese Fries e ainda uma porção de pétalas de Bloomin' Onion.

Por fim, destaque para a sobremesa batizada de Popstars Trio (R$ 49,90). Trata-se de um trio de sobremesas, que apresenta uma releitura inspirada nos clássicos de Outback, como o S'mores, o tradicional Choco Cinnamon Banoffee e o Brownie Thunder, mas, desta vez, em formato de trufas.

