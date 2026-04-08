A- A+

GASTRONOMIA Outback volta a vender a tradicional costela suína em formato de coroa; confira Prato faz parte da campanha Back to Outback, que selecionou cinco clássicos do menu, escolhidos pelos consumidores, para voltarem por tempo limitado

O Outback Steakhouse traz de volta ao seu menu cinco pratos clássicos na nova campanha Back to Outback.



Entre os destaques, a costela da marca em formato de coroa - a Ribs Rocker Crown, que retorna ao cardápio envolta no molho Billabong. No recheio, uma porção de Mac’n’Cheese e finalização de costela desfiada.

Também está presente a Aussie Cheese Fries, batata frita com mix de queijos e bacon, molho Ranch e um acompanhamento à escolha do cliente. A ideia para compartilhar.

O prato foi um dos mais pedidos pelos consumidores para retornar ao cardápio, aparecendo de forma recorrente nos canais da marca.



De acordo com o Outback, o interesse da clientela também foi identificado em análises de social listening e validado por meio de uma enquete com os mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

A campanha marca ainda o retorno de outros clássicos, como as Aussie Beef Quesadillas, a Chook’n Dillas, o Catupiry Madness Burger e a sobremesa S’mores Outback.

Os itens estão disponíveis por tempo limitado, em todos os restaurantes da rede no Brasil, até o dia 10 de maio. A Ribs Rocker Crown é exclusiva para consumo nas unidades físicas, mas os demais itens da campanha podem ser pedidos via delivery.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 188 restaurantes no Brasil e está presente em 86 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal.



No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.



Informações: @outbackbrasil



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também