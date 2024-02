A- A+

PÁSCOA Ovos Caribe, Negresco e Passatempo são as apostas da Páscoa da Garoto e Nestlé Fabricantes apostam em marcas consolidadas do portfólio para criar produtos para a época

O Carnaval mal se despediu e a Páscoa já se avizinha com as grandes marcas anunciando seus lançamentos para a época. A Garoto e a Nestlé saíram na frente com algumas estreias que prometem esgotar nas prateleiras.

Um dos bombons mais clássicos da Garoto, o Caribe, aquele recheado com banana, está entre os lançamentos.



O Ovo Caribe tem sua casca com o meio recheio do chocolate original. O Caribe é o chocolate mais vendido na fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, chegando a cerca de 600kg de unidades a granel todo o mês.



O bombom é produzido com insumos das regiões de Vale do Ribeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA) Minas Gerais e Santa Catarina.

Outros lançamentos

No portfólio de ambas as marcas já são conhecidos os ovos KitKat, Alpino e os da linha Talento, mas além do Caribe, forma escolhidos a dedo as adaptações para a Páscoa: Ovo Garoto Negresco, Ovo Talento Meio Amargo e Ovo de Páscoa Passatempo também são destaques. A linha de ovos de Páscoa das marcas começa em R$ 39,99.

Entre os produtos voltados para o público infantil: ovos Baton Colors, Surpresa Dino Eggs e Surpresa Magia. Todas as opções infantis oferecem games interativos por meio de um QR Code para download nas embalagens.



Veja também

CASEIRO Quer um lanchinho incrementado e fácil de fazer? Siga o passo a passo do bolo de milho