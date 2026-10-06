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Eleito por três vezes consecutivas o Melhor Restaurante de Carnes do Mundo, a mais recente delas em 2025 pelo prêmio World’s 101 Best Steak Restaurants, o restaurante Don Julio Parrilla (@donjulioparrilla) em Buenos Aires, na Argentina, comandado pelo empresário e sommelier Pablo Rivero, foi tema da coluna d’O Crítico Antigourmet publicada em O Globo no último 1º de outubro.

Assinada pelo professor de português Ian Oliver, a coluna lançou críticas ao restaurante, apontando que o Don Julio "esquece da transformação que ele representa, para de servir comida e começa a ganhar prêmios".



A análise do colunista veio sob o contexto de que "a culinária clássica de Buenos Aires foi amplamente definida por parrilhas antiquadas que servem milanesas, empanadas e pratos italianos com molhos vermelhos pesado, como as cantinas de São Paulo".



Ian Oliver complementa afirmando que o Don Julio é um dos responsáveis pela transformação, afirmando que na casa é possível encontrar "um bom pão, queijos da Patagônia, entre outros produtos locais, legumes em conserva caseiros, além de carne".



Em contrapartida, logo a seguir, ele ressalta sobre o restaurante querer "apenas" ganhar prêmios.

"Não há problema em ser um produto. Restaurantes contemporâneos são produtos. O problema começa quando a vontade de ser produto é tamanha que faz desaparecer qualquer interesse na comida", seguiu o colunista no texto publicado.

Carta aberta

Em resposta à coluna, nesta terça-feira, 6 de outubro, Pablo Rivero publicou uma carta aberta em resposta ao texto, ressaltando "o parco conhecimento sobre os investimentos e cuidados do grupo Don Julio para que uma carne de altíssima qualidade chegue à mesa".



A carta, aliás, está postada na página no Instagram d’O Crítico Antigourmet. Ainda no texto, o empresário fala que "a ignorância desta resenha prejudica profundamente o leitor, pois pode fazê-lo perder, no mínimo, o critério sobre o que é um produto de qualidade.

Veja a carta na íntegra:

"Buenos Aires, 6 de outubro de 2026

Lamento, pelo povo brasileiro, que uma pessoa tão despreparada tenha acesso a este espaço. Quanto à sua intenção de dar a entender que nos acomodamos na zona de conforto e que deixamos de criar e de buscar novos horizontes: este jornalista não pesquisou o enorme trabalho de produção e desenvolvimento que fazemos na Don Julio Comarca Productiva, onde concebemos e produzimos exatamente o sabor da carne que ele provou, que, diga-se de passagem, na foto aparece perfeitamente no ponto. A gordura do asado está perfeitamente integrada.

Teria sido mais inteligente da parte dele não publicar essa foto na resenha: fazê-lo demonstra sua tremenda ignorância sobre carne. O purê, que também aparece nas fotos, é feito com uma batata que maturamos durante meses em nosso programa de desenvolvimento, programa que o senhor desconhece. Essa é a textura de uma batata maturada. O senhor não tem ferramentas culinárias para escrever uma matéria gastronômica; caso contrário, não teria publicado essas fotos, que evidenciam sua ignorância.

Lamento muitíssimo, e isso me dói, porque este veículo ocupa um lugar muito especial no coração do Don Julio. Explico por quê: há mais de quinze anos recebemos resenhas do jornal O Globo, o que nos aproximou do público brasileiro, a quem somos eternamente gratos e que consideramos parte da nossa família. Nossa gratidão ao jornal permanece, ainda que ele contrate jornalistas tão despreparados para nos resenhar, em prejuízo de quem nos visita: o viajante que chega com poucos dias de agenda e se depara com tamanha desinformação.

Não é meu costume, nem me parece ser o meu lugar, responder a algo assim; mas a ignorância desta resenha prejudica profundamente o leitor, pois pode fazê-lo perder, no mínimo, o critério sobre o que é um produto de qualidade. Talvez eu não entenda o nome deste crítico (@antigourmet), já que ele declara ser contra o que tem qualidade. De todo modo, eu lhe sugeriria que se chamasse @oantibomgosto ou, simplesmente, @falandoporignorancia: seriam nomes mais claros para seus leitores.

Já que ele fala de transformação: um dos pilares mais importantes para cuidar da nossa qualidadeéa pecuária. Conosco trabalha Carlos Ojea Rullan, um dos três geneticistas mais importantes da Argentina, com quem selecionamos os animais da Comarca.

Graças ao seu enorme conhecimento e à nossa necessidade de inovar, descobrimos que a qualidade desses animais começa quatro meses antes do parto,e que a alimentação da mãe gera nos músculos os espaços onde depois se deposita a gordura, para obtermos no futuro, de forma natural, uma carne marmorizada. Hoje compramos uma vaca prenhe para ter um bife na mesa três anos depois. Nesse meio-tempo, o animal é criado sob os princípios da pecuária regenerativa, que captura o triplo do carbono que emite. Esse projeto é conduzido por Mercedes López na Don Julio Comarca Productiva e é o resultado de um processo de mais de oito anos: um animal que não só se destaca por suas qualidades organolépticas, como também cuida do planeta. Integramos a regeneração e a responsabilidade ao conceito de qualidade. Isso é inovação.

Também podemos apontar várias coisas que esse senhor não percebeu, e aqui me ocorre outro nome para o seu blog: @paladardecimento. A moleja que ele comeu, com aquela gordura que ele não entende, é quase um transplante. O animal é abatido na noite anterior e, pela manhã, a moleja já está no restaurante.

É uma moleja fresca, do dia: algo dificílimo de conseguir em uma indústria tão gigantesca quanto a argentina, que abate mais de 52.000 animais por dia. De toda essa massa de animais, as molejas são escolhidas e trazidas ao restaurante com o animal ainda quente, para serem servidas no mesmo dia. Repito: @paladardecimento. Esse senhor nunca provou uma moleja de qualidade, ou não tem parâmetros para julgá-la.

O que é ruim de verdade (para repetir as palavras de @paladardecimento) é usar o prestígio do Don Julio,e o esforço de vinte e sete anos de trajetória, de investimento constante e de aprimoramento permanente para oferecer o melhor a cada visitante do Brasil, com o único objetivo de dar notoriedade ao seu blog e à sua resenha. É conhecida, e fácil, a estratégia de atacar o maior para ganhar prestígio. Isso, sim, é ruim.

A quem quiser fazer uma matéria com boas intenções, basta perguntar duas ou três coisas sobre nós, sobre a nossa Comarca Productiva e, sobretudo, sobre o desenvolvimento que realizamos e os avanços da nossa equipe do Don Julio: engenheiros agrônomos, uns dedicados à pecuária, outros às frutíferas, outros às hortaliças; duas biólogas que trabalham com fermentações (de mel de colmeias próprias, manejadas sob normas biodinâmicas, para hidromel e vinagres de mel; de flores, para vinagres; de frutas, para vinhos que se tornarão vinagres), com macerações alcoólicas para os bitters dos nossos coquetéis e com macerações de ervas para limonadas e para as nossas harmonizações sem álcool,a partir de mais de150 espécies de ervas que cultivamos na Comarca, o mesmo lugar onde toda essa equipe trabalha, internamente, em nosso próprio laboratório.

Eu poderia citar várias outras produções, mas elas entediariam o leitor e não acrescentariam nada ao esclarecimento dessa pessoa. O interesse dessa pessoa é ganhar notoriedade, seja porque não a tem, seja porque quer aumentá-la. Isso, sim, é ruim.

Ele fala em "caro", um termo infeliz para descrever o valor de qualquer restaurante, e sobretudo o de um que tem mais de 3.200 rótulos de vinho argentino, de1942 até hoje, 60.000 garrafas em guarda, doze sommeliers à disposição do comensal, 145 pessoas trabalhando em um único restaurante e mais de 450 em todo o nosso ecossistema, com a única missão de fortalecer este restaurante emblemático de Buenos Aires. Ou seja: nem todas as pessoas que fazem parte da família Don Julio trabalham no restaurante, mas todas se capacitam para isso, seja na Carnicería, na Huerta, no El Preferido e seu Kiosco de Helados ou no Social Corazón, e dedicam anos a estar à altura do serviço do Don Julio.

Dito tudo isso, posso entender que o Don Julio seja um restaurante de preço elevado, mas não caro: ele custa aproximadamente entre 20 e 30 por cento menos que outras steakhouses de cidades norte-americanas, europeias e de outros lugares do mundo. A menos, é claro, que esse senhor considere que o restaurante mais representativo de Buenos Aires não vale o seu preço, com todos os esforços descritos acima. Desvalorizar uma parrilla argentina chamando-a de cara é, a meu ver, valorizar pouco a cultura desta cidade. Fica claro que outro problema de @paladardecimento é a xenofobia culinária.

Por último, quero deixar uma pergunta em aberto, sem pecar por ingenuidade: será que ele tem paladar de cimento, ou tem algum vínculo comercial com alguém interessado em desprestigiar o Don Julio? Faço essa pergunta para dar a esse senhor a oportunidade de se livrar da fama de ter paladar de cimento, caso o problema dele seja outro.

Deixo minhas saudações e me despeço por aqui, não por falta do que explicar, mas porque entendo que esse senhor não consegue absorver tudo isso, e com a esperança de que ele mude o nome do seu blog e traga clareza aos seus leitores.

Atenciosamente,

Pablo Rivero"



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