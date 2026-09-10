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MAIS UM PALATO

Palato abre nova unidade na Zona Norte do Recife com ilhas gastronômicas e loja de decoração

Com primeira unidade no RioMar Recife, rede alagoana expande com segunda loja na capital pernambucana; inauguração acontece na próxima quarta (16)

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Nova unidade do Palato será aberta na Zona Norte, a partir da próxima quarta (16)Nova unidade do Palato será aberta na Zona Norte, a partir da próxima quarta (16) - Foto: Palato/Divulgação

Para além de uma experiência de supermercado, a rede alagoana Palato deseja conquistar o público pernambucano com opções que levem também à gastronomia e outras opções de compras.

Com a primeira unidade no RioMar Recife, no Pina, Zona Sul da cidade, a expansão da rede na capital pernambucana chega à Zona Norte a partir da próxima quarta-feira (16) - precisamente à Av. Rosa e Silva, no número 1644.

Na nova loja, a proposta de mesclar a experiência de supermercado com o conceito de gastronomia e serviços no mesmo espaço, ganha reforço.

 

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De acordo com a diretora de marketing do Palato, Júlia Cabus, a nova unidade representa um passo importante à trajetória da marca em Pernambuco.

“Queremos trazer para essa nova unidade a mesma essência do Palato, com uma seleção diferenciada de produtos, gastronomia e serviços, mas também com um espaço pensado para fazer parte do dia a dia das pessoas e da região”, destaca ela.

Além do mix diversificado, com produtos nacionais e importados, a nova loja conta com ilhas gastronômicas e um espaço de decoração com marcas reconhecidas.

A REDE PALATO
Fundado em 1992, o Palato, desde sempre, tem a proposta de ir além do conceito tradicional de supermercado, reunindo em um mesmo espaço produtos, restaurante (com carta de vinhos) e loja de objetos de decoração e presentes, inclusive com opções para listas de casamento. 

Atualmente a rede está presente em Maceió e também no Recife, no RioMar Shopping e, a partir do próximo dia 16 de setembro, com a segunda unidade na Zona Norte.

SERVIÇO
Nova unidade do Palato
Quando: a partir da próxima quarta-feira (16), às 12h
Onde: Av. Rosa e Silva, 1644
Informações: @palato24h 

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