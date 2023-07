A- A+

MACEIÓ Palato promove Festival de Inverno com chefs renomados, em Alagoas; veja datas Thiago das Chagas, do Retetéu e São Pedro, assina a noite portuguesa do evento

A rede de mercados alagoana Palato está promovendo o Festival de Inverno, que inclui jantares temáticos com chefs renomados, como é o caso do pernambucano Thiago das Chagas, dos restaurantes Retetéu e São Pedro, que assina Noite portuguesa no dia 11 de agosto na unidade praia do Palato, em Maceió.

A chef Giovanna Grossi, primeira brasileira finalista do Bocuse d’Or em Lyon - França, o maior concurso gastronômico do mundo, comandará a noite francesa, no dia 4 de agosto.

Finalizando o festival, Manu Buffara, eleita a melhor chef mulher no prêmio Latin America 's 50 Best Restaurants, premiação que elege os melhores restaurantes da América Latina, assinará pessoalmente o menu da última noite do evento, marcada para 1º de setembro.

Além dos jantares temáticos, a loja vai oferecer grade de minicursos, como harmonização de vinhos com tapas e como preparar a fondue perfeita.

Mais informações aqui

Veja também

Alimentação Veja 5 mitos sobre os alimentos orgânicos